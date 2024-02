"No talebani, no imperialismo": le donne dei paesi più poveri rivendicano autonomia

"Chi invade non può liberare"

"Afghanistan nuova Arabia Saudita"

“No ai talebani, no all’imperialismo”: un videomessaggio delle donne di varie nazioni, dalla Tunisia al Marocco, dal Mozambico alla Palestina e fino a Cuba, ha segnato all’università di Tor Vergata di Roma la terza e ultima giornata di “”, una manifestazione dedicata ai Paesi più poveri del mondo. “Grazie alle lotte del passato abbiamo i diritti stampati nella Costituzione ma nella pratica continuano a non essere applicati” ha detto, rappresentante della comunità mozambicana in Italia. “Ci sono ancora battaglie importanti da fare:. La poetessa maliana, collegata da Bamako, ha sottolineato invece i miglioramenti delle condizioni di vita delle donne nei Paesi africani. “L’anno scorso, alle nostre elezioni, abbiamo avuto ben”, ha spiegato Fofana: “Ora purtroppo l’assemblea è stata sciolta, ma si tratta comunque di un grandissimo segnale che abbiamo lanciato”. La poetessa ha aggiunto: “Non vogliamo rimanere nell’ombra, vogliamo uscire allo scoperto”.L’attenzione dell’incontro si è poi spostata sulla perdita dei diritti acquisiti dalle donne in. Durante i negoziati con gli Stati Uniti che hanno portato all’accordo di Doha, i talebani, il cui governo provvisorio è composto solo da uomini, avevano promesso di essere inclusivi. “Ancora non è molto chiaro che cosa faranno con i diritti delle donne - ha denunciato l’afghana, criminologa dell’Università di, in Belgio - e l’articolo 22 della Costituzione afghana del 2004, inoltre, vietava qualsiasi forma di discriminazione di genere. Il miglioramento dei diritti delle donne è stato considerato in questi anni come un successo, al punto da giustificare l’invasione. Ma ha ragione chi sostiene che non si può generare una”.Il rischio, secondo Saeeb, è che l’Afghanistan diventi “una”. Secondo la criminologa, una delle speranze per tenere alta l’attenzione verso il Paese, una volta che scemerà l’interesse mediatico, sta nel ruolo della, che “può aspirare a essere”. “Tutti gli afghani che sono arrivati a Fiumicino avevano aspettative molto alte”, ha raccontato, mediatrice interculturale afghana dell’associazione Binario 15. Hussain ha sottolineato le differenze tra chi in questi anni ha provato a raggiungere l’Europa - più giovani e preparati a un viaggio difficile - e chi è arrivato con i ponti aerei nel mese di agosto, costretto a lasciare le proprie case in poche ore. “Ancora c’è una strada molto lunga davanti e l’accoglienza continua negli hotel e nei centri” ha detto la mediatrice. “Nonostante il governo abbia dimostrato di non essere pronto a fronteggiare l’emergenza - d’altronde non è semplice gestire un’accoglienza del genere in così poco tempo - gli italiani continuano a dimostrare solidarietà”.