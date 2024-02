"Noi orfani speciali, abbandonati dallo Stato. Facciamo sentire la nostra voce per ottenere ciò che ci spetta"

Quando la guardi negli occhi lei non abbassa lo sguardo e non piange, anche se la sua storia è. Ha sofferto tanto e continua a soffrire, male ha donato una nuova famiglia. Lei è, nome che tradisce le origini italo argentine della madre, una, con cui aveva avuto un figlio. La storia risale al 13 febbraio 2012, quando la donna,, era stata uccisa per strada dall'ex compagno, a San Giuliano Milanese, con un colpo di spillo al cuore. Antonia lo avevae segnalato alle forze dell'ordine i suoi atteggiamenti, ma non era servito. Lui è riuscito a ucciderla e a privaredella mamma. I tre figli adesso sono cresciuti, Florencia è una di loro e ha deciso, dopo anni di silenzio, di far sentire la propria voce e cercare di. Oggi ha 22 anni, vive con la nonna materna a Villafranca in Lunigiana, un piccolo comune della provincia di Massa Carrara, ma sogna l'indipendenza e una casa in affitto dove ricominciare a vivere. Purtroppo si sente, in questi anni ha ricevuto aiuto solo da amici e da associazioni di volontariato. Una in particolare, l'che opera da anni, a livello nazionale, a tutela e sostegno dei protagonisti della violenza di genere, gli orfani di femminicidio e le famiglie affidatarie. Lei stessa ne è portavoce e ha creato una, che le ha aperto un mondo di conoscenze e portato amiche che la comprendono in tutto e per tutto. "Mia madre è stata uccisa nel 2012 – racconta senza abbassare lo sguardo – è successo, ioin cui me l'hanno comunicato. Il mio fratellino piccolo dormiva nell'altra stanza ma in quel momento ha lanciato un urlo straziante, nonostante stesse dormendo. Ogni tanto, anche ora, mi capita di guardare l'orologio o il cellulare proprio a quell'ora ed è un tuffo al cuore. Per anni non ne ho parlato,per quanto successo, come capita spesso agli. Dopo la sua morte sono stata con la sorella di mia madre, poi in una comunità educativa, ora vivo con mia nonna materna e poco lontano vive anche mio fratello maggiore. Quello piccolo invece vive in una famiglia affidataria alla Spezia". Florencia si sente abbandonata dallo Stato, in questi anni è stato molto faticoso comprare i libri di scuola, i vestiti, pagare le visite mediche. "Lo Stato ci ha abbandonati e non si ricorda di noi – spiega – sono stati stanziati dei, ma. Il nostro obiettivo è, come quello di cittadinanza. Chi non ha perso un genitore in questo modo non può capire. I social mi hanno aiutata, mi sento più felice da quando ho aperto la pagina Facebook, mi sembra di. Mi scrivono molti orfani come me, ho conosciuto una ragazza del Veneto che sento come mia sorella, basta una frase e ci capiamo al volo. Ci scrivono e parliamo ogni giorno. Il mio scopo è far crescere l'associazione e la pagina Facebook, contattare altri orfani come me,. Chiedo agli orfani di farsi avanti anche se hanno, io ho trovato la forza e piano piano sto cercando di aiutare. La tragedia che mi ha travolto mi ha cambiato per sempre la vita, ma vado avanti. All'inizio la perdita di mia madre faceva meno male, adesso che sono cresciuta, ho imparato tutto da sola, non ho avuto il manuale di istruzioni che tante persone fortunate invece hanno., ogni singolo giorno”.