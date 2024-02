Norvegia, il pronome di genere neutro "hen" potrebbe essere introdotto nella lingua ufficiale

Il dibattito sul linguaggio inclusivo

L'uso di "They/them" e la schwa

Il "de" norvegese

Un nuovoentrerà probabilmente nellaentro un anno. A darne notizia è lo Språkråd, il Consiglio della lingua norvegese, che ha riscontrato l'uso sempre più diffuso nel parlato, nei testi e sui media del nuovo termine. Daniel Ims, un rappresentante del consiglio stesso, ha confermato che questo verrà introdotto nei dizionari norvegesi già in primavera o all'inizio dell'autunno, dopo una fase di consultazione aperta a "tutti gli appartenenti alla comunità linguistica [norvegese]". Una volta che la proposta sarà accettata, il pronome "" diventerebbe un'alternativa agli attuali pronomi di terza persona singolare, il femminile "hun" e il maschile "han". "Nel corso del tempo, abbiamo visto chedi hen è aumentato e si è stabilizzato", ha detto Ims ai media norvegesi, sottolineando che il dibattito sul pronome neutro era in corso da tempo all'interno dellae grammaticale norvegese, ma che gli argomenti favore della sua introduzione non avevano trovato inizialmente riscontro nella frequenza d’uso dello stesso nel parlato.Simili questioni, inerenti ae ai pronomi neutri, sono state sollevate tutto il mondo: recentemente, in, nel vocabolario Le Robert era stata aggiunta alla versione online la definizione del, sia per evitare la convenzione linguistica per cui il femminile è subordinato al maschile soprattutto nei plurali (esempio nell'espressione "ciao a tutti") – convezione che trova ampio riscontro anche in italiano –, sia, soprattutto, per evitare situazioni di imbarazzo o disagio alle persone che non si definiscono né donne né uomini. Il ministro dell'istruzione francese, Jean-Michel Blanquer, ha però accusato il dizionario di "(aggettivo americano che significa "stare all'erta", "stare svegli" nei confronti di presunte ingiustizie sociali o razziali, ndr)".Ininvece il dibattito si incentra soprattutto sulle desinenze di sostantivi, aggettivi e participi passati, visto che i pronomi sono spesso impliciti. Tra asterischi e uso di numeri o vocali 'atipiche' (vi è mai capitato di sentire o leggere "ciao a tuttu"?) una delle soluzioni che si sta diffondendo è. Utilizzata come desinenza neutra al posto della forma maschile o femminile, viene indicata coled è una vocale dell’alfabeto fonetico internazionale presente in vari dialetti italiani. Inla questione delè stata risolta più facilmente perché sostantivi, aggettivi e verbi non hanno desinenze che ne indichino il genere. Mentre per quanto riguarda i pronomi, che vanno sempre esplicitati quando si usa la terza persona, si è diffusa la pratica di definirsi in modo neutro con il. Negli Stati Uniti, il dizionario Merriam-Webster ha incluso nel 2019 una definizione singolare di genere neutro del pronome "loro" (they/them).A sua volta, quest'uso del pronome ha preso piede nel parlato delle persone norvegesi non binarie negli ultimi anni, con molte che usano l'equivalenteallo stesso modo. "Un centinaio di anni fa era normale usare il singolare de per rivolgersi a persone di rango superiore", ha spiegato al Guardian Carl-Oscar Vik, 18 anni, che arriva da Skien, nel sud-est della Norvegia. Da non-binario, ha sperimentato personalmente i pronomi neutri nell'ultimo anno. Anche se non gli dispiace usare "hen", si sente più a suo agio con "de, che suona più naturale in norvegese. "In definitiva è solo una", hanno detto. Per Vik, comunque, il dibattito scatenato per riconoscere "hen" è stato un modo positivo perdelle persone non binarie nella vita pubblica. "Penso che una persona normale per strada non conosca nessuno che si identifichi come non-binario – sostiene – ma spero che facendo entrare questo pronome nel dizionario possiamo rendere nota la cosa, perché ci sono molte persone che non si sentono a proprio agio con certi pronomi ma non hanno le parole per descriverlo".