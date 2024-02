Nudi alla meta: inaugurata la spiaggia naturista nel nuovo sito della Lecciona, a Viareggio

Galileo, il primo naturista

Naturisti e nudisti, ecco la differenza

Un nuovo modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, che ha lo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e quello dell’ambiente. E’ questo il leitmotiv di Anita, l’che ha inaugurato domenica 5 giugno il nuovo sito della Lecciona a Viareggio . Si tratta di circa 750 metri di sabbia “super free” che ha radunato il giorno dell’inaugurazione centinaia di adepti di Adamo.La spiaggia nudista, fortemente voluta dal Comune di Viareggio, si trova tra i pali 13 e 15 tra la spiaggia della Lecciona e la Marina di Torre del Lago. Et voilà: si possono vedere ragazzi con la tartaruga scolpita e ragazze dai corpi hollywoodiani, ma anche famiglie con bambini, gruppi di giovani, adulti ed anziani. Completamente nudi, come mamma li ha fatti. Non tutti in splendida forma, non tutti da foto da copertina, ma chissenefrega... “Diffondiamo la cultura naturista come stile di vita - spiega il presidente nazionale di Anita Giuseppe Tentori - organizzando iniziative che coinvolgono naturisti e non naturisti e partecipando attivamente a manifestazioni ed eventi in difesa dell’ambiente e dei diritti umani. Ogni genitore conosce la gioia dei propri figli mentre corrono nudi per casa o al mare. Il naturismo è un turismo familiare e insegna ai piccoli a vivere la nudità serenamente, con rispetto verso gli altri e verso il mondo che li circonda. Quest’anno c’è un exploit di spiagge nudiste e Viareggio è la più vicina al Nord Italia ed Europa e quindi ha potenzialità immense dato che il vecchio continente conta 20 milioni di praticanti, soprattutto tedeschi, che vanno dove ci sono le regole, non vogliono rischiare”.Il tratto è segnalato, per ora, da due cartelli e dalle bandiere di Anita, mentre l’accesso alle dune è vietato.è lo slogan dell’associazione il cui referente per Viareggio è Antonio Lasala. “Vogliamo subito fare una festa con famiglie con bambini – spiega – perché è la prima cosa che chiedono: “Ma i piccoli cosa penseranno?”. E poi faremo gli eventi di apertura e chiusura della stagione con la pulizia della spiaggia, come abbiamo fatto l’anno scorso con. Questo luogo, storicamente, è sempre stata naturista, ancor prima della comunità gay, ma i naturisti non avevano altra possibilità che nascondersi per non incappare in denunce. La Toscana conta invece oggi più spiagge “free” di tutte le altre regioni d’Italia, spiagge che hanno basso impatto antropico e rispetto dell’ambiente. Puntiamo al turismo internazionale, perché gli stranieri vengono da marzo a novembre. La zona è “closing optional”, ossia si può stare anche in costume. E se un bambino passa sulla battigia? Magari si ferma e gioca con i bambini naturisti”.In seguito arriveranno convenzioni con alberghi e camping, ristoranti ma anche musei e strutture culturali, cercando di creare ilin Versilia e in Toscana . E così gli adamitici si godono, da ora, in santa pace, la loro nuova spiaggia, la sesta in Toscana, sotto i gazebi costruiti con i legni straccati dal mare e tra bandiere della pace e Arcobaleno. Oltre a Viareggio ci sono infatti anche le spiagge nudiste di Aquarilli a Capoliveri (Isola d’Elba), che ha fatto da apripista nel 2015, Il Nido dell’Aquila a San Vincenzo, La Buca Rossa sotto Populonia, due siti in Provincia di Livorno e uno in Maremma. A Viareggio esiste anche Naturismo in Versilia , un gruppo autonomo che vanta 500 membri su Facebook.“L’amministrazione non si nasconde dietro ipocrisie e non ha paura di pregiudizi - commenta l’assesore al turismo- e quindi abbiamo regolamentato i diritti e i doveri di questo che è un vero e proprio stile di vita. L’ambizione è tutto ciò che diventi un volano per il turismo”. Ad alcuni tutto potrà sembrare incredibile, come il fatto che, come risulta chiaramente dal suo capitolo bernescoQual è la differenza tra il nudismo e il naturismo? Il nudista è una persona a cui piace stare nuda in luoghi dove ciò non reca disturbo o imbarazzo ad altre persone, e questo è quanto; per il naturista, invece, il nudismo è solo una parte della filosofia di vita che si basa sull’armonia con la natura.