Olanda, il premier Rutte rivela: "Nozze con persone dello stesso sesso possibili anche per i reali"

"Nulla impedisce alla principessa ereditaria Amalia di sposare una donna, se lo desidera". In parole povere,. Una notizia straordinaria che arriva dal, il quale in una dichiarazione scritta, riportata dal quotidiano olandese De Telegraaf, ha risposto ad una serie di domande dai parlamentari sui possibili problemi legati alla successione della corona.A suscitare la questione è stato, 17 anni, nel quale si sostiene cheper i reali di nozze omosessuali. Un ipotesi sollevata anche dal(Vvd), il quale ha chiesto a Rutte se l'erede olandese dovrebbe rinunciare al trono in caso volesse sposare una donna., ha replicato il premier, dopo aver dichiarato di non voler fare al momento ipotesi sulla successione, perché fatti e circostanze di questo caso specifico "possono cambiare nel corso del tempo". In più, ha sottolineato, la questione non riguarda la principessa Amalia in particolare e, sia uomo sia donna. "Il governo ritiene che l'erede possa anche sposare una persona dello stesso sesso. Il gabinetto quindinel caso sposi un partner dello stesso sesso", ha dichiarato Mark Rutte. L': il primo matrimonio risale infatti al primo aprile, celebrato ad Amsterdam. E anche questa volta si dimostra pioniere sui diritti, anche quelli che riguardano le famiglie reali.