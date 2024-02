Oms: nel mondo il 27% delle donne tra 15 e 49 anni ha subito violenza una volta nella vita

La violenza nel mondo

Global Database on the Prevalence of Violence Against Women

Una su tre fino al 2010

La pandemia ha aggravato la situzione

Un quadro agghiacciante, di quelli che gelano il sangue e fanno riflettere su quanto ancora, su determinate questioni, l'umanità non si sia evoluta di pari passo con il passare del tempo.(2000-2018). Sono questi i dati di partenza di un importante studio comparativo condotto dall'a livello internazionale. Quella che emerge dal report Global, regional, and national prevalance estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018, pubblicato sulla rivista scientifica inglese The Lancet , è una panoramica a dir poco inquietante: nel mondoda parte del partner di sesso maschile eSolo i 19 anni. Immaginatevi cosa voglia dire subire violenza quando si è poco più che adolescenti, quando il nostro corpo, spesso appena trasformatosi in quello di una donna, viene violato con la forza lasciandoche non se ne andranno mai più. Pensateci. Ecco. È quello che è accaduto a milioni di ragazze. E poi si parla di evoluzione della specie... Nella ricerca si dà conto anche della distribuzione territoriale di questa piaga sociale: la prevalenza dei casi di violenza da parte degli uomini è stata riscontrata – sorprendentemente ma non troppo – in(49%), seguita poi dall'(44%), dai(38%), nell'(35%;) e nell'(31%). Fanalini di coda, in positivo, l'(20%), l'(18%) e di nuovo la sezione centrale del vecchio continente (16%). Insomma volendola vedere come un'equazione, a maggior ricchezza corrisponde minore violenza.La ricerca dell'Oms si basa sulle fonti raccolte dall'istituto delle Nazioni Unite, che si occupa di raccogliere storie, numeri, dati sulla violenza di genere a livello internazionale. Il, però, oltre a stilare una mappa della violenza, vuole offrire anche informazioni complete e più aggiornate possibili sulle misure intraprese dai vari governi mondiali per contrastarla, agevolando così scambi di esperienze e proposte efficaci. Infine l'obiettivo è quello di diffondere i dati per consentirne lo studio, con un campione rappresentativo del 90% dell'universo femminile, in modo da proporre a sua volta risposte concrete contro uno de fenomeni più radicati e terribili dei nostri giorni. Tanto che, le stesse Nazioni Unite, nell'per lo sviluppo sostenibile, all', sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo".Secondo le stime che l'Oms aveva pubblicato nel 2013, fino al 2010 quasiha subito violenza fisica e/o sessuale dal partner. Nel nuovo studio si parla dinegli ultimi mesi del 2018. Numeri. Vite. Esistenze. Spezzate, visto che la prevalenza dei casi riguarda in particolare le, dai 15 ai 24 anni. Laddove, insomma, la ragazza diventa donna, si iniziano a costruire relazioni e a scoprire la propria femminilità, l'uomo interviene maggiormente a spezzare, con violenza e soprusi, quel fiore che sta sbocciando. La percentuale scende al 23% se invece si considerano le donne con più di 60 anni.Numeri, vite, esistenze. Che vanno a comporre le oltre 300 indagini (effettuate nell'arco temporale 2000-2018) su 161 paesi e circa 2 milioni di donne dai 15 anni in su, prese in considerazione per il report. Alcune di esse, poche vista la difficoltà nel denunciare gli abusi, partono da. Per questo l'Organizzazione stessa teme che la percentuale di vittime, quella vera, possa essere molto più alta di quel 27%. Anche perché in questo contesto si affronta solo il, mentre l'Oms sta lavorando per denunciare anche i comportamenti psicologici dannosi e altrettanto distruttivi.Tornando all'Agenda 2030, secondo una delle autrici della ricerca,, i governi mondiali sono ancora molto –troppo– lontani del proporre strategie concrete in linea con gli obiettivi. Anche se questo studio non riguarda il periodo della, aggiunge la funzionaria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, moltissime altre ricerche hanno invece evidenziato quanto l'emergenza sanitaria abbia aggravato il fenomeno della, portando le donne all'isolamento, depressione, ansia e, soprattutto, all'impossibilità di rivolgersi ai servizi di supporto. Guardando all'Italia, nei due anni di Covid,. Questo a testimonianza di come, inevitabilmente, le restrizioni – necessarie – per contenere il virus, abbiano influito in negativo in un contesto già di per sé drammatico: nel nostro Paese almeno ilalmeno una volta nella vita (Istat). Più di una sua tre. Dato che, inutile girarci intorno, quando tra qualche anno verrà analizzato nel contesto – speriamo – della pandemia ormai terminata, sarà quasi sicuramente molto più alto.