Oxfam, torna il festival a Firenze: “Creiamo un futuro di uguaglianza”

Creiamo un futuro di uguaglianza, il Festival di Oxfam Italia, torna a Firenze per la sua terza edizione. Incentrato sul tema della giustizia economica, il 25 e il 26 ottobre verranno accesi i riflettori sulla crescente disparità – sia economica che sociale – che nelle sue molte e radicate forme permea la nostra contemporaneità.

In programma in tre diverse location cittadine - l’Istituto degli Innocenti, il Teatro della Compagnia e la libreria Giunti Odeon - il Festival ospiterà studiosi, politici, scrittori, giornalisti, artisti e rappresentanti della società civile, per un confronto a più voci (il programma compelto delle due giornate di lavori sono disponibili sul sito dedicato).

"Il sottotitolo del Festival, ‘Creiamo un futuro di uguaglianza’, ribadisce il nostro impegno per invertire la rotta e contribuire alla creazione di società più eque, mobili e dinamiche e di economie più sostenibili ed inclusive. – commenta Emilia Romano, Presidente di Oxfam Italia – Al festival portiamo testimonianze, pareri di studiosi, buone pratiche dalle aziende o dalle amministrazioni pubbliche. Tutto quello che può servire per creare un futuro di uguaglianza al quale crediamo.”

L'Oxfam Festival sarà ospitato dalla regione Toscana il 25 e il 26 ottobre in tre diverse location

I temi affrontati saranno molteplici, spaziando dall’integrazione dei rifugiati/migranti alla proposta di una maggiore tassazione per gli ultra-ricchi. Sarà dedicato un momento anche alla questione del gender gap con il premio “Combattere la disuguaglianza, si può fare”, dedicato ad Alessandra Appiano.

Il tema e gli ospiti

Filo conduttore dell’edizione 2024 è il tema della giustizia economica in apertura un nuovo discussion paper di Oxfam su come ripensare l’attuale sistema economico, a partire da modelli di impresa più equi e inclusivi. Tra gli ospiti che animeranno le tre giornate ci saranno Camilla Baresani, Tito Boeri, don Luigi Ciotti, Marcella Corsi, Carolina de’ Castiglioni, Anna Fasano, Vera Gheno, Eugenio Giani, Paolo Iabichino, Peter Gomez, Carmen Lasorella, Clara Mattei, Roberto Natale e Riccardo Staglianò.

In chiusura della terza giornata, al Teatro della Compagnia, ci sarà poi la proiezione “Limits of Europe”, un film che è stato scelto con il Festival dei Popoli, che prenderà il via a Firenze il prossimo 2 novembre. Si tratta, nello specifico, di una denuncia sullo sfruttamento del lavoro migrante nell’Europa di oggi, tra Francia e Germania, attraverso il racconto in prima persona della protagonista.

24 Ottobre: l’anteprima del festival

La sera del 24 Ottobre ci sarà invece un’anteprima del festival, dedicata al disastro umanitario in corso a Gaza, per ribadire l’appello di Oxfam per un cessate il fuoco immediato e duraturo. Con la conduzione di Angelo di Benedetto, parteciperanno i Modena City Ramblers, Giancane, Paolo Benvegnù, Antonio De Matteo, Giorgia Cardaci e Meri Lu Jacket (Premio femminile Firenze Suona Contest). La serata sarà inoltre occasione per finanziare una raccolta fondi a sostegno di Gaza, dove Oxfam opera dalle prime ore dalla crisi in aiuto della popolazione, impegnata a portare acqua pulita in un territorio distrutto dalla guerra dove gravissime epidemie sono inevitabili in assenza di essenziali servizi igienico-sanitari.

“Sono felice di partecipare insieme ad altri artisti e amici alla serata di solidarietà per Gaza, organizzata da Oxfam. Lì c’è bisogno di tutto: acqua pulita, cibo, medicine. Oxfam è sul campo dalle prime ore della crisi, cercando di raggiungere il maggior numero di persone con acqua potabile e servizi igienici essenziali. Raccoglieremo fondi per una popolazione messa in ginocchio da mesi di violenza, sfollamenti, carenza di cibo, malattie.” – aggiunge Antonio De Matteo.

L'attore di Mare Fuori, Antonio De Matteo, da anni impegnato al fianco di Oxfam

Durante la serata d’apertura del festival l’attore si esibirà in uno spettacolo teatrale, leggendo le testimonianze raccolte dagli operatori di Oxfam a Gaza, dando voce a chi è stato privato di ogni bene e di ogni speranza.

L’impegno della regione Toscana

“La lotta alle disuguaglianze è un impegno che la regione Toscana porta avanti grazie al Fondo Sociale Europeo e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. La scelta di Oxfam di ospitare il festival a Firenze è qualcosa di significativo, che vogliamo continuare a supportare nei prossimi anni”, dichiara il presidente di regione Eugenio Giani.