Panda gigante, nate due gemelline in un parco vicino Seul

per un evento più unico che raro: nel parco a tema di Yongin, in Corea del Sud, un panda gigante di 9 anni ha partorito, entrambe femmine. È la prima volta che una coppia di cuccioli di panda gemelli nascono nello Stato, da quando, nel marzo 2016, i panda giganti sono arrivati nel paese dalla Cina per una ricerca congiunta sulle specie in via di estinzione, nell'ambito di un accordo tra i due Paesi.Un evento fuori dal comune anche perché i panda giganti sono molto refrattari a riprodursi in cattività. "Questa doppia nascita ci sembra una grande opportunità per chiederee conservazione dei panda, che sono diventati un simbolo delle specie in pericolo ", dichiara Donghee Chung, responsabile dello zoo. Il primo gemello, al momento della nascita, pesava 180 grammi e il secondo, arrivato quasi due ore dopo, pesava 140 grammi. "Tra il 40 e il 50 per cento delle nascite di panda si verificano con gemelli" spiega sempre Chung.Tre anni fa il parco, denominato Everlan e gestito dal gruppo Samsung , aveva già visto la nascita di un cucciolo nato dall’accoppiamento naturale di Ai Bao e Le Bao, questi i nomi dei due genitori. Anche in quel caso si trattava di una. "Rispetto a quando è nato Fu Bao, questa volta ce ne sono due e penso che (i genitori) siano doppiamente felici", racconta il guardiano dello zoo,. "Il travaglio di mamma Ai Bao è stato più fluido rispetto alla sua prima gravidanza" spiega ancora Kang, aggiungendo di essersi commosso per il modo in cui ha gestito il parto e per la dimostrazione delLa Cina invia i suoi ambasciatori bianchi e neri all'estero in segno di buona volontà dagli anni '50, nell'ambito della cosiddetta "diplomazia del panda". Solo che i panda giganti in genere non riescono a riprodursi in cattività, per cui dare alla luce un cucciolo è considerato, ancor di più in Corea del Sud, dove questo fenomeno non era mai capitato prima.L’evento ricalca invece quanto accaduto nel 2021 nello Zoo Aquarium di Madrid, dove, agli inizi di settembre nacquerodi panda gigante, partoriti da Hua Zuiba e dal suo compagno Bing Xing, entrambi provenienti dalla Cina.A Madrid i panda si sono trovati particolarmente bene, visto che il parto gemellare del 2021 eradella serie. In quell’occasione la custode dello zooaveva sottolineato come la nascita dei panda fosse molto importante per lo zoo e per il programma di allevamento. E aveva ricordato che “grazie a tutte le nascite avvenute con successo in diversi istituti, la minaccia per il panda gigantee ora abbiamo più individui di qualche decennio fa”. Poco prima, nell’agosto del 2021, allo zoo dierano nati Meng Xiang e Meng Yuang (letteralmente “sogno desiderato” e “sogno realizzato”). In questo caso però si era trattato di un parto generato da una tecnica arricchita dalla’inseminazione artificiale che aveva aumentato le possibilità di fecondazione.