Papa Francesco ricasca sulla “frociaggine”. Cosa avrebbe detto questa volta

Non una, non due, ma tre. Papa Francesco torna nell’occhio del ciclone per la terza volta nel giro di poco più di un mese. Che dire, Bergoglio ci è cascato di nuovo, ma ora tutti ci auguriamo che questa sia l’ultima. In un incontro di oggi pomeriggio, sempre a porte chiuse, con i sacerdoti romani il Pontefice sarebbe tornato sulla questione dell’omosessualità all’interno della Chiesa. Secondo quanto riportato dall’Ansa, che cita persone presenti all’incontro, il Papa avrebbe detto che “in Vaticano c'è aria di frociaggine” e che “non è facile aiutare questa corrente”. Non solo, Bergoglio avrebbe anche ribadito che se un ragazzo ha una tendenza omosessuale è meglio non farlo entrare in seminario: sono “ragazzi buoni” ma con questa tendenza meglio di no.

Il Pontefice, nel discernimento sulle vocazioni, ha chiesto anche di essere attenti alle "ideologie”, i tradizionalisti “non vanno bene”. Immediata la risposta della sala stampa vaticana che, in una nota, ha fatto sapere che il Papa in quell’incontro a porte chiuse con i preti romani “ha parlato del pericolo delle ideologie nella Chiesa ed è tornato sul tema dell’ammissione nei seminari di persone con tendenze omosessuali, ribadendo la necessità di accoglierle e accompagnarle nella Chiesa e l’indicazione prudenziale del Dicastero per il Clero circa il loro ingresso in seminario”.

Già il mese scorso, durante un incontro a porte chiuse con i vescovi italiani, Bergoglio si era lasciato andare a esternazioni a dir poco discutibili sulla presenza dei gay all’interno dei seminari sostenendo che "c’è troppa frociaggine”. Poche settimane dopo, il Pontefice era tornato al centro delle polemiche per la frase “il chiacchiericcio è roba da donne”. E quando sembrava tutto finito, anche dopo le scuse dello stesso Papa che aveva ribadito la sua non volontà di offendere le persone omosessuali, ecco che torniamo punto e a capo.

In più occasioni, l’attuale Pontefice ha mostrato grandi aperture nei confronti dei gay, ma si è allo stesso tempo sempre espresso in maniera abbastanza netta contro le ‘lobby’, e questo sarebbe il senso del discorso pronunciato anche questo pomeriggio.