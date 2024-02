Patrizia Cavalli è morta, ma la grandezza della sua poesia non ci lascerà mai

È morto un poeta. Patrizia Cavalli (1947-2022) pic.twitter.com/ZA1v5R2kEQ — Einaudi editore (@Einaudieditore) June 21, 2022

Chi era Patrizia Cavalli?

“Ma per favore con leggerezza raccontami ogni cosa, anche la tua tristezza”, ma oggi a renderci tristi è proprio lei. Il- così si faceva chiamare - Patrizia Cavalli stanotte a 75 anni. Vera, elegante ed essenziale: così era la sua poesia pur essendo piena di colori, di verità, di vita e vissuto. Da anni ad armi impari combatteva contro un, ma le guerriere come lei restano immortali.Nata a Todi nel 1947, Patrizia Cavalli si trasferisce a Roma nel 1968, ed è proprio nella capitale che inizierà una frequentazione che segnerà la sua carriera: “”, sono queste le parole con cuisuggellava non solo un’amicizia, ma il supporto alla carriera letteraria di una delle penne più valide del panorama italiano contemporaneo. E no, non è un errore. Si è sempre fatta chiamare poeta, “” la faceva ridere. E proprio a Elsa, dedicherà la sua prima raccolta, pubblicata da Einaudi nel 1974. E non sarà l’ultima:(1981),(1992), riunite poi nel medesimo anno in(1974-1992) e ancora(1999),(2005),(2006),(2013),(2020), e la sua unica raccolta(2019). "Una delle cose che amo di più nell'italiano delle sue poesie - così ricordava il suo traduttore in inglese Geoffrey Brock - è il modo in cui la sua lingua, così contemporanea, fa uso e ridà vita a certe tecniche tradizionali". La sua grandezza? Riuscire a realizzare i connubi più potenti, unendo la profondità con la leggerezza, il pop con la tradizione, il dolore con la resistenza, la musicalità con l’amore. L’amore raccontato come solo lei sapeva fare, l’amore fatto di condivisione, di assenza, di compromesso e consapevolezza.. A tutti riusciva ad arrivare: qualsiasi età, sesso ed estrazione sociale. Ed è forse in questo che si nasconde la sua vera grandezza. Leggere Patrizia Cavalli non è ammirare un esercizio di stile, ma una cura per l’anima. Una dolce carezza che allevia dal dolore, che nessuno come lei ha saputo raccontare. “La morte vorrei affrontarla ad armi pari anche se so che infine dovrò perdere, voglio uno scontro essendo tutta intera, che non mi prenda di nascosto e lentamente".