Perugia, nonnina ucraina 93 anni supera l'esame di italiano e prende il diploma

Il traguardo e tutta la felicità di Sofiia

Leonardo Altobelli: l’uomo più laureato d’Italia

La voglia dialmeno a giudicare da quanto accaduto in queste settimane alla Università per stranieri di Perugia dove una studentessa di nazionalità ucrainafra qualche settimana, si è iscritta per il mese di luglio ad un corso didi livello A1.2, dopo aver frequentato nel mese di giugno il corso A1.1, superando il relativo esame finale con profitto.Il diploma del corso le è stato consegnato lunedì 4 luglio dalil quale ha voluto conoscerla e complimentarsi con lei perche l’ha portata sui banchi di Palazzo Gallenga, nonostante"Studiare la lingua italiana è davvero interessante e le lezioni sono molto divertenti; ma la cosa che mi ha sorpreso di più è stata quella di essere: studenti, docenti e persone dell’organizzazione, tutti giovani che mi stanno facendo sentire ogni giornoha commentato sorridendo la signora Sofiia. Ad accompagnare la studentessa Maksymchuk in rettorato c’erano la nipote e la pronipote, anche loro iscritte all’Ateneo, insieme alla suaSe Sofiia ha scritto la storia all'età di 93 anni, qualcuno prima di lei lo ha fatto all'età di. Lui si chiama, vive a Troia in provincia di Foggia, ed è ilCon una tesi dal titolo "L'impiccagione" Leonardo Altobelli, nell'ultima sessione delha conseguito il master in Criminologia e Psicologia investigativa all'Università degli Studi di Foggia. "Mi sono già iscritto al corso di laurea per completare il piano di studi", ammise lo studente. Leonardo Altobelli nella vita è stato une nell'84 ha ricoperto anche la carica diIl master in Criminologia è solo uno dei tanti titoli che si vanta di avere. La prima laurea l'ha conseguita nelin Medicina e Chirurgia a Siena, poi in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, doppia laurea in Pedagogia, Agraria, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze turistiche, Storia, Biotecnologie e Archeologia. E non solo visto che nel suo curriculum universitario vanta anchein medicina sociale, medicina dello sport, diritto sanitario e tutor di medicina generale. "", il monito del medico a tutti gli studenti che si affacciano ora al mondo universitario. "Se iniziate un percorso dovete portalo a termine con serietà". Il suo segreto: "Mi aiuta la memoria che alleno quotidianamente studiando e applicandomi costantemente".