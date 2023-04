“Sono uno di voi. Grazie“. Poche parole ma significative, un ringraziamento che vale doppio perché a pronunciarlo è nientemeno che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rivolto ai ragazzi che lo hanno accolto a Monza e hanno preparato per lui un pranzo speciale, in un’occasione simbolica come quella di oggi, 2 aprile, Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo.

Camerieri, cuochi e personale di sala che hanno regalato al Capo dello Stato un grembiule con su scritto “Mattarella uno di noi“, frase intonata più volte in un coro durante e a fine pranzo. Il presidente, infatti, in occasione di questa importante ricorrenza annuale, istituita nel 2007 dall’Onu per promuovere la sensibilizzazione sull’autismo, ha scelto di partecipare all’inaugurazione a Monza di PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi con disturbi dello spettro autistico fondata da Nico Acampora, che ha aperto proprio oggi la sua seconda sede dopo quella di Cassina de’ Pecchi.

Mattarella inaugura PizzAut a Monza

Accolto dagli applausi dello staff e di Acampora, Mattarella è arrivato questa mattina per il taglio del nastro del nuovo locale, a cui hanno partecipato anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone e il vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Milano, Giovanni Raimondi. Dopo la benedizione e il taglio del nastro uno dei ragazzi autistici che lavora come cameriere a PizzAut, Andrea, ha reso omaggio al presidente suonando l’inno dell’Unione europea, l’Inno alla gioia, con il violino. “Presidente qua ci sono tutti i miei ragazzi schierati e abbiamo pensato di farle un omaggio – ha spiegato Nico Acampora, il fondatore di PizzAut -. C’è un ragazzo autistico, Andrea, che in pochi mesi ha imparato a leggere la musica. Adesso suona il violino e ha un contratto a tempo indeterminato, lavora”. Al termine dell’esibizione Mattarella ha applaudito, ha stretto la mano al ragazzo complimentandosi con un sincero: “Bravo”.

La pizza Articolo 1

Dopo aver visitato il nuovo ristorante e le cucine, dove gli sono state mostrate le particolarità di questo ristorante, come funzioni in maniera diversa dagli altri, visto che, ad esempio, non ci sono spigoli, in modo che i ragazzi possano lavorare in assoluta sicurezza, Mattarella ha potuto assaggiare alcune delle pizze realizzate dai giovani dipendenti, che hanno pranzato con lui, tra cui una speciale dedicata alla Costituzione. Creata per l’occasione e dedicata all’ospite d’onore delle giornata, la pizza si chiama “Articolo 1 – l’Italia è una Repubblica democratica fondata anche sul nostro lavoro“. Un ‘titolo’ eloquente quanto quei prodotti con cui è fatta, che provengono tutti dai terreni di Libera confiscati alla criminalità organizzata, dal vino alla mozzarella di bufala e al basilico, ingredienti chiave della sua pizza. Mentre lo staff e i ragazzi ripetevano “Presidente sei uno di noi”, Mattarella si è intrattenuto a chiacchierare un po’ con il cameriere che gli stava servendo il pranzo che poi, in modo innocente, gli ha detto: “va bene adesso ti lascio mangiare”. Una frase a cui il presidente ha risposto con un sorriso.

L’incontro con Elio, Dante e Lorenzo

Ma Andrea e il collega cameriere non sono stati gli unici a poter parlare con il presidente della Repubblica. Un divertente scambio è stato quello con Lorenzo, che ha la capacità di dire a che giorno della settimana corrisponda ogni data. E così al Capo dello Stato Lorenzo ha spiegato che il “23 luglio 1941 era mercoledì“, quindi si è girato verso Nico Acampora rivelandogli di aver cercato la data “su wikipedia”. Poi il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha chiesto che giorno fosse quando è stato eletto, e sono seguite altre date di anni diversi che Lorenzo ha ricordato tutte esattamente. “Grazie. Mi hai detto qualcosa che non sapevo – lo ha ringraziato Sergio Mattarella -. Non sapevo quale fosse il mio giorno di nascita”.

Al pranzo di inaugurazione del secondo ristorante PizzAut a Monza All’inaugurazione c’era anche il cantante Elio con figlio Dante, salutati con calore dal presidente. Secondo il frontman della band Elio e le storie tese Mattarella “ha fatto una grande cosa ad essere qui oggi”. Il figlio Dante, anche lui autistico, indossava una felpa con il Pokemon Pikachu e il presidente non è riuscito a trattenere un commento: “Pikachu è una ottima scelta, Dante”. Tutti i ragazzi, tra cui Simone, che si è laureato pochi giorni fa in Economia e Commercio, sono stati poi presentati al Capo dello Stato. E siamo sicuri che non dimenticheranno tanto facilmente questa giornata e questo incontro, uno stimolo per loro a continuare a costruirsi la propria vita e un segno importante di vicinanza da parte di Mattarella, da oggi primo fan della pizza di PizzAut.