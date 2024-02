Poesie sulle strisce pedonali a Montesilvano: la strada si tinge di positività

L'imprenditore artefice: "C'è bisogno di sorridere"

I pensionati dei cantieri come fonte d'ispirazione

“Spegnete TikTok e baciatevi!”. Nel comune abruzzese di oltre 50mila abitanti di Montesilvano le strisce pedonali si tingono di per diventare. Per la campagna "Attra-versi", oltre una ventina di passaggi pedonali - agli ingressi di licei, elementari, asili, strade e lungomari principali - sono diventati carta bianca perma anche. Sempre e solo dalla prima riga:Frasi impresse con vernici antiscivolo negli attraversamenti chiave della città per "suscitare una inaspettata positività in un’azione scontata come quella di attraversare la strada", spiega l'imprenditore-artefice Alessio Sarra. "Generare emozioni e conforto, evocare ricordi e dare energia. Sono estremamente felice che il comune di Montesilvano abbia colto il senso dell’, c’è esigenza di ottimismo, tra i bambini così come tra gli adulti”. Sarra, proprietario dell'agenzia pescarese Sarra immobiliare, è un creativo, esperto di comunicazione e broker con un passato manageriale nella moda, non nuovo a simili iniziative. Classe 1982, l'ideatore di Attra-versi a Montesilvano, nel 2020 a Pescara ideò(dal bolognese "omarello, ometto"): i pensionati che con le mani dietro la schiena osservano l’avanzamento dei lavori nei cantieri pescaresi. "Gli anziani sono custodi dei valori della nostra società, sono la storia delle nostre città. In questo modo vogliamo valorizzarli e renderli testimoni del contesto urbano che si evolve davanti ai loro occhi" in sicurezza.Almeno dal 2007, sembra che i custodi dei cantieri o gli impietosi pensionati continuino a ispirare. Dal libro dell’antropologo bolognese Danilo Masotti, che aveva sdoganato il termine dialettale, gli umarell sono stati infatti scelti per intitolazioni di premi a San Lazzaro di Savena e per nomi di piazzette a Bologna.L'azienda dell'industria 4.0gli ha dedicato "un anziano digitale che osserva cantieri digitali: i vostri computer": una mini opera realizzata in 3d in omaggio alla loro funzione. Fabio Concato nel 2020 gli ha dedicato una canzone in milanese, diventata poi un corto animato, mentre il dizionario Zingarelli nell’edizione 2021 ha consacrato la parola "umarell", ormai uscita dai confini dialettali e culturali: "Pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro la schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono".