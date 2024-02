Portovenere, turista cieca aggredita perché in spiaggia con il cane guida

Cane guida, gli “occhi” della persona che accompagna

Un’ingiustificata aggressione verbale

Le scuse della sindaca di Portovenere

A Portovenere i bagnanti voglionoil cane guida di una turista cieca , intervengono i vigili. Il brutto episodio è accaduto nei giorni scorsi alla spiaggia Le Grazie di Portovenere, pittoresco borgo marinaro sulla costa occidentale del golfo della Spezia., turista perugina, si era recata sulla spiaggia insieme al suo cagnolino Stella, un magnifico esemplare diaddestrato come guida.Ma appena è entrata sulla spiaggetta la donna è statada alcune bagnanti che le hanno contestato la presenza dell’animale. Insistevano che Stella non doveva stare lì, volevano che se ne andasse. “Due signore hanno continuato a ossessionarmi, a insistere a dire chesia in spiaggia sia sulla riva” ha raccontato poi la bagnante. La turista ha tentato di spiegare che era unavere accanto il suo cane guida. Le sue parole, però, sono cadute nel vuoto e così ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sulla spiaggia sono arrivati subito gli agenti della polizia municipale che ovviamente le hanno dato ragione. La Municipale, inoltre, si è prodigata per rassicurare la bagnante. Oltretutto era evidente, che Stella fosse un cane guida, sia per il contesto, sia perché indossaprevista per legge, con le scritte grandi e molto ben visibili. Inoltre sul collare del labrador Stella è ben visibile lache lo identifica come cane guida per non vedenti.Vale la pena ricordare che i cani guida per persone con disabilità visive sono una, sono animali eccezionali, addestrati per evitare gli ostacoli e mettere in sicurezza il proprio padrone. E la legge riconosce loro questo loro ruolo. In Italia, la normativa vigente stabilisce che i cani guida hannoin qualsiasi luogo ed esercizio aperto al pubblico, compresa la spiaggia. La filosofia della norma è chiara: il cane guida rappresenta “gli occhi” della persona cieca e, quindi, non può essere allontanato dalla persona stessa.La perugina, in vacanza nel territorio spezzino, ha spiegato l’importanza di “, quando accadono fatti come questo”. E, infatti, ha denunciato pubblicamente di essere stata vittima di questa aggressione verbale incresciosa."Sono una signora con disabilità visiva e con il mio cane guida, una labrador di nome Stella, sono in vacanza alle Grazie, nel Comune di Portovenere” ha raccontato sui social. “Ci eravamo recate sulla riva, mi stavo bagnando i piedi con il mio cane a fianco. E per legge so perfettamente che lo posso fare. Tuttavia due signore hanno continuato a ossessionarmi, continuando ad insistere, a dire che èai cani sulle spiagge di Portovenere” prosegue. “Non volevano sentir ragione”, spiega ancora la perugina ricordando che le due non la smettevano più, nonostante lei avesse spiegato con chiarezza che Stella era, e soprattutto che la legge lo prevede espressamente “È stato terribile., che ci possa essere questa forma di ignoranza, nel 2023. E io non lo tollero” ha detto ancora la turista.“Ho chiamato le forze dell’ordine perché. Quello che vorrei far presente è che le persone ignoranti spesso perseverano, con arroganza, nella loro disinformazione. Ed è a mio parere, l’aspetto più terribile” aggiunge. Non tutte le persone presenti, però, si sono arrabbiate per la presenza del cane guida sulla spiaggia. Anzi, il comportamento delle due donne ha destato un grande eco di. Si sono dissociati tutti da quel comportamento così sgradevole. “Ringrazio tutti per il grande sostegno, è molto bello e gratificante sapere che c’è sempre l’approvazione di molte persone, che vogliono andare avanti, e combatteree la stoltezza umana” ha scritto ancora sui social la turista. “È importante far sapere gli episodi come questo. È importante per far capire che si tratta di errori che non devono ripetersi” ha concluso.La stessa sindaca del Comune di Portovenere si è pubblicamente scusata. "Non so se le signore siano mie concittadine mia ritengo comunque doveroso scusarmi personalmente con la signora, per l’episodio increscioso" ha detto la prima cittadina. "Spero solo che le due bagnantiche si trattasse di un cane guida. Non ero presente, atteggiamenti come quello descritto io li reputo incomprensibili, per questo tendo a voler trovare una giustificazione. Magari erano anziane. Mi informerò" continua. E poi conclude: "Ripeto, il comportamento delle due signore è stato talmenteche non mi resta che sperare che sia stato frutto di un errore".