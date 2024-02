Procreazione assistita per tutte le donne: in Francia la nuova legge bioetica per 'diventare mamme'

Da oggi anchefrancesi potranno diventare mamme attraverso la. Il Parlamento ha infatti approvato il, che estende la possibilità di accedere a questa pratica (la pma) a tutte le donne. Prima, infatti, era possibile solo per le coppie eterosessuali. Dopo anni di tira e molla l’Assemblea nazionale ha finalmente approvato il disegno di legge con. Tra le maggiori novità introdotte c'è sicuramente la possibilità perdi conoscere l’identità di chi ha donato lo sperma o gli ovociti. È importante ricordare, però, che in questo caso non verrà comunque legalmente riconosciuto nessun legame di filiazione con il donatore. Tra le altre cose, viene anche concessa alle donne la possibilità di, così da rendere la fecondazione possibile anche in futuro. Un nuovo mondo di possibilità per le donne e un passo avanti verso l'che dovrebbe essere garantito a tutte, sempre: quello di poter diventare madri al di là delle scelte relazionali o del proprio orientamento sessuale. Soddisfatta l’, che però ci tiene a commentare la lunga durata dell'iter legislativo, affermando che l'approvazione sia avvenuta "dopo nove anni di gestazione e". Nonostante le aperture, infatti, restano in vigore una serie di restrizioni: l'per poter accedere alla procedura è die il percorso rimane lungo e complesso, perché scandito da diversi, oltre a un periodo di riflessione fino a due mesi. Le coppie lesbiche, poi, dovranno far redigere unadurante le gravidanza, affinché entrambe siano riconosciute come future madri.