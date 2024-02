Professoressa licenziata “perché troppo sexy“: quando l'abbigliamento è un discrimine

Il precedente

Professoressa licenziata: "Abiti troppo sexy“

L'episodio

Anche invecchiare può essere considerato una colpa

Professoressa licenziata “perché troppo sexy“: per la scuola in classe indossava vestiti abiti “non idonei per il suo ruolo“. La decisione dell’istituto dopo le proteste dei genitori. L’abbigliamento sul lavoro torna ad essere un fattore discriminante. Lo scorso anno era stata la volta dello sfogo dell’infermiera Erika Diaz, 22 anni, che replicava al body shaming in seguito ai commenti maschilisti che sono apparsi sotto i video con la divisa che posta su TikTok.Non indossa quella specifica veste per fare colpo, mala giovane infermiera, confidando di non riuscire a trovare pace, dopo essere stata oggetto di insulti maschilisti e cattiverie su Internet per il suoai fianchi,dagli utenti della rete ““.A Erika Diaz, ragazza americana all'epoca 22enne, prima di iniziare il proprio turno in ospedale piace farsi video mentre indossa la divisa, che definisce chiaramente la sua figura formosa e che, come c’era da aspettarsi, ha reso immediatamente quei brevi filmati. Ma se la sua è una passione innocente, tipica delle nuove generazioni, altrettanto tipiche, purtroppo sono le razioni di certi individui che commentano questi post . Diaz, allora, ha deciso di sfogare la sua indignazione e le sua rabbia per le offese ricevute proprio attraverso il social, denunciando le decine di messaggi che riceve ogni volta che indossa la sua divisa al lavoro: “Dedico”.Secondo una scuola di Atlanta, negli Stati Uniti, l'abito fa il monaco.riporta il sitoè stata licenziata dalla scuola dove lavorava per aver indossato vestiti "troppo sexy" per l’istituto scolastico. Abiti scollati, stretti e leggins. Troppo per il preside che a quel punto ha deciso di allontanare l’insegnante dopo le polemiche di alcuni genitori. Patrice ha così dichiarato al New York Post: "Al lavoro scattavo selfie in classe per dimostrare quanto amassi il mio lavoro e apparire bella mentre insegnavo ai bambini. Questo perché gli insegnanti sono spesso bullizzati per il loro aspetto dall’amministrazione, dai genitori, da altri insegnanti e, nelle classi superiori, dagli studenti".La giovane docente ha sottolineato che si dovrebbe prestare attenzione a cosa viene insegnato ai bambini e non a come si vestono gli insegnanti. Ora, dopo essere stata licenziata quest’estate, dice dida insegnante negli Stati Uniti - ma non ha voluto specificare dove.Discriminazione da età. E' accaduto alicenziata per sospetto...La conduttrice della rete canadese CTV News nei mesi scorsi aveva denunciato su Twitter di aver perso il lavoro in seguito alla decisione di mostrarsi in video con la chioma del suo colore."Sono state presa alla sprovvista e sono ancora scioccata, rattristata da questa decisione", aveva detto la giornalista, aggiungendo che le era stato chiesto di. "A 58 anni pensavo di aver ancora molto altro tempo per raccontare nuove storie che hanno un impatto sulle nostre vite quotidiane", ha spiegato l’anchor, che ha coperto i maggiori eventi del suo tempo, tra elezioni, guerre e disastri naturali. “Cacciata per i capelli grigi? Sono scioccata“, le sue parole raccolte nel post. I sostenitori della anchorwoman avevano inoltre sottolineato che, il predecessore di LaFlamme, si èed è stato onorato con un commiato in video e tutti i crismi del caso.