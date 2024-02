Proteste a Venezia. Se l'uomo è colpevole, il genio può essere "innocente"?

Il motivo della protesta a Venezia

È stato questo il grido delle donne e degli uomini che ieri sera hanno protestato a Venezia, di fronte al red carpet del Palazzo del cinema. A torso nudo, con le mani sollevate in alto, sporche di rosso, lo stesso colore delle impronte lasciate sui loro corpi, che richiamano gli abusi. Sono stati poi allontanati dalla sicurezza."Siamo attiviste provenienti da tutto il Veneto, tra cui- hanno spiegato - per protestare la scelta, richiamare l'attenzione sulla presenza sul red carpet diin un Paese dove ci si scandalizza del fatto che 7 ragazzi in branco stuprano una minorenne, invece fa parte della cultura dello stupro". In quel preciso momento sfilava il cast di, in particolare passava il registacon la moglie Soon-Yi Previn.E non era un caso. Proprio il celebre regista è tra quelli per cui le attiviste hanno deciso di protestare. Nel volantino che hanno diffuso, infatti, sottolineano la presenza al festival di tre uomini, che sono stati coinvolti in procedimenti penali per casi di abusi e violenze sessuali:Il primo, alla fine, non è potuto esserci alla presentazione del suo ultimo lungometraggio.- scrivono le attiviste e gli attivisti, citando anche le polemiche scoppiate mesi fa intorno alle parole di Luca Barbareschi - Le scuse, accampate dal, seguono il vecchio copione della distinzione tra uomo e l'artista, il cui genio non è mai giudicabile poiché superiore e libero da responsabilità terrene". "Le scuse" alle quali si fa riferimento nel volantino, altro non sono che le risposte date dal direttore Barbera, in merito alla presenza di Allen, Polanski e Besson, in un'intervista al The Guardian pochi giorni prima dell'inizio del festival, quando le polemiche erano già nell'aria.Su Polanski, che a fine anni '70 è stato condannato, dietro patteggiamento e ammissione, per aver approfittato di una tredicenne e che negli ultimi anni è stato accusato di violenza sessuale da cinque donne (accuse che lui allontana), Barbera avrebbe detto: "Polanski è uno degli ultimi grandi maestri del cinema europeo. Ha commesso errori enormi 50 anni fa. Ha riconosciuto di essere colpevole. Ha chiesto di essere perdonato dalla vittima e la vittima ha dato il suo perdono. Non sono un giudice a cui viene chiesto di esprimere un giudizio sul cattivo comportamento di qualcuno. Sono un critico cinematografico, il mio lavoro è giudicare la qualità dei suoi film. Ma ovviamente è una situazione molto difficile".Barbera, a quanto pare, riesce a separare l'uomo, e colpe annesse, dall'artista, salvando e continuando a idolatrare il secondo. E se lo fa con Polanski, che ha alle spalle una condanna, gli riesce più naturale farlo con gli altri due, sollevati dalle accuse.- avrebbe risposto - Perché dovremmo essere più severi nei loro confronti? Dobbiamo avere fiducia nel sistema giudiziario".Ma per chi ha protestato ieri a Venezia queste parole suonano contraddittorie con quanto avviene al di fuori dal bel mondo luccicante dello star system e quindi del festival. "- si legge nel volantino - La Biennale sceglie di non interessarsi alla questione, ma noi sappiamo che lo spazio per parlare di". Un terreno, questo, per certi versi scivoloso. La, è vero, rischia di condannare (quindi rovinare) qualcuno prima ancora che lo faccia un giudice o addirittura al contrario di un giudice, quindi ingiustamente. Kevin Spacey ne sa qualcosa. Ma se, diversamente, le accuse vengono accertate e seguite da una condanna? Se nel mondo "reale" ci si dice, nel corso dei vari dibattiti scaturiti dagli ultimi episodi di cronaca, che l'uomo violento, stupratore, andrebbe isolato socialmente, così da identificare il vero colpevole (che ricordiamo non è mai la vittima) e nella speranza di renderlo consapevole delle sue colpe. Perché nel mondo del cinema, o dell'arte più in generale, dovrebbe essere diverso? Dobbiamo credere che anche in questo caso il lavoro, la popolarità, il ruolo siano delle discriminanti? Che possano essere delle attenuanti a livello sociale? Che un artista abbia quindi più possibilità rispetto a un uomo comune, di buttarsi alle spalle le colpe?