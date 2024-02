Quale destino aspetta gli animali della Sfattoria degli Ultimi? La risposta (forse) il 4 ottobre

"La prima e unica preoccupazione è il benessere degli animali"

Il Tar del Lazio ha fissato alprossimo la trattazione del caso riguardante la. Il 19 agosto il tribunale ha pubblicato un nuovo decreto, dopo il ricorso di molte associazioni animaliste, contro il provvedimento dell’Asl di Roma dicon l’elettroshock nell’ottica del contrasto alla peste suina africana . Nel testo dei giudici è stato ribadito che l’ordinanza dell’Asl sarebbe stata sospesa fino al 12 settembre, chiedendo all’Azienda sanitaria di "fissare un tavolo con i rappresentanti della Sfattoria per adottareche eviti l’abbattimento". Incontro fissato appunto per il 4 ottobre."Ilha sostanzialmente confermato l’impianto del decreto del 19 agosto, che sospende gli abbattimenti e affida all’il compito di monitorare la situazione nella Sfattoria degli Ultimi. Le associazioni, la cui prima e unica preoccupazione è il, chiedono l’apertura di un tavolo di confronto con le autorità prima del 4 ottobre. Nel frattempo, parteciperanno a qualsiasi tipo di esame, valutazione o accesso siano ritenuti necessari". Lo ha comunicato l’che, con i colleghi Aurora Loprete e Michele Pezone, assiste, le associazioni animaliste intervenute ad adiuvandum nella controversia tra l’Asl Roma 1 e la titolare della “Sfattoria degli ultimi”. L’8 agosto scorso la titolare aveva ricevuto la notifica del provvedimento di abbattimento dei circa 130 suidi ospitati nel rifugio. Da quella comunicazione sono cominciati numerosidella Sfattoria a cominciare dalla petizione su change.org . Ma anche quelle di altre associazioni come Enpa, Leidaa, Lndc e Oipa che avevan annunciato una dura. E gli appelli di supporto misti allo sdegno si sono diffusi anche via social dove centinaia di utenti hanno ‘urlato’ contro la decisione dell’azienda sanitaria. Nel frattempo i volontari della Sfattoria avevano anche iniziato lo