"Questa mascherina è prodotta da schiavi": il misterioso bigliettino in una confezione di Ffp2

I precedenti: abiti e biglietti di auguri

"Ci trattano come schiavi, salvateci

L'ipotesi del falso

. È stata prodotta da schiavi africani nella, nella provincia del Guangdong, in. Per favore, aiuto. Contattate un'organizzazione internazionale". Un gesto semplice, ormai quotidiano, abituale, come aprire il sacchetto della mascherinanuova. Al suo interno però, non c'era solo il dispositivo di protezione personale diventato, da oltre 2 anni, un accessorio indispensabile, ma anche un messaggio. Poche, erano nascoste all'interno della confezione sigillata, acquistata in una farmacia del quartiere Eur di Roma.Lo strano ritrovamento è stato comunicato all'agenzia stampadall'ignaro acquirente, che ha trovato il biglietto nascosto nella confezione e ha avvertito la redazione. Il fogliettino, secondo la ricostruzione ipotizzata, sarebbe stato inserito nella busta – all'acquisto correttamente sigillata – soltanto al momento del confezionamento della mascherina nello stabilimento di produzione. Il suo autore resta però ignoto, non avendo lasciato traccia delle proprie generalità.Il caso non può non richiamare alla mente altri, come gli strani messaggi ritrovati sulleo nelledei vestiti del marchio spagnolo("Ho fatto io questo capo d'abbigliamento che stai comprando, ma non sono stato pagato per farlo" vi si leggeva) nei negozi di Istanbul, o il paio di jeans acquistati in uno shop della catena, nella cui tasca un giovane di Belfast ha trovato un cartoncino con scritto: "SOS! SOS! SOS!", e sotto, in caratteri cinesi, la frase inquietante". E ancora, fuori dall'ambito vestiario, il caso della bambina inglese che, a Natale 2019, si è trovata fra le mani uno strano biglietto di auguri: "Siamonella. Obbligati a lavorare contro la nostra volontà. Per favore aiutateci e avvertite le organizzazioni per i diritti umani”. È successo a Londra: la cartolina faceva parte di una confezione acquistata in un negozio Tesco, la maggiore catena di supermercati britannici, che ha subito interrotto il contratto con l’azienda cinese che le forniva i bigliettini natalizi. Insomma dal lontano oriente, nel corso degli anni, sono state molte le richieste di aiuto camuffate e nascoste che sono riuscite a trapelare attraverso le maglie del governo.In merito al biglietto ritrovato a Roma, all'interno della confezione della mascherina, secondo quanto riportato da Fanpage, spunta. La stessa frase, scritta in inglese, che recita: “Non usate questa mascherina. È stata prodotta da schiavi africani nella prigione di Yingde, nella provincia del Guangdong, in Cina. Per favore, aiuto. Contattate un’organizzazione internazionale" la si ritrova nella foto di un (altro?) foglio apparsa per la prima volta susei giorni fa. L'utente che l'aveva postata aveva anche scritto: "Questi appunti sono stati trovati in un pacco di FFP2 acquistato inda un nostro amico. Apparentemente non sono stampati, ma scritti a mano in fretta, cosa dovremmo fare?". Il post è stato però rimosso dai moderatori, ma molte persone sostengono che fosse privo di fondamento, in quanto non si poteva verificare se fosse vero o meno che il bigliettino era stato confezionato con le mascherine. Sempre secondo il sito Fanpage un altro dato da valutare sarebbe il fatto che esistono: due sono state fotografate dall'utente su Reddit e un'altra è quella pubblicata da LaPresse. Stesse parole, stessa scrittura, ma non ci sono prove che siano state scritte dalla stessa mano, così come del contrario. Basta fare poi una veloce ricerca sul web per scoprire che lacitata, quella di Yingde, nella provincia del Guangdong, esiste davvero dal 1952. Ma al suo interno non dovrebbe esserci alcuna fabbrica di mascherine, o comunque non vi è alcuna prova che vi sia. Il misterioso messaggio ritrovato a Roma (o i messaggi, se avvalorata la tesi che siano più di uno i biglietti) è quindioppure di tratta di una? Il mistero resta, nascosto tra le pieghe di una mascherina.