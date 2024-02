Ragazzo cieco non può entrare al parco acquatico: "Non siamo mica l’Inps"

La denuncia: "Mio figlio cieco non considerato disabile"

Differenza fra disabilità

Sono indignata, non è possibile che una struttura del genere faccia differenze di disabilità.

Mio figlio non vede e avrebbe potuto causare un incidente sbattendo o urtando contro qualcuno. Questa come la si può chiamare?". La risposta, per quanto brutale, è una: discriminazione.

I precedenti

Se vuole entrare deve pagare. Perché, garantito alle persone con disabilità, per lui non vale: ", suo figlio non è un disabile".Sono le parole che si è sentita rivolgere la mamma di Stefano (nome di fantasia), 16 anni, all'entrata di undai dipendenti. La storia, come riporta Repubblica, è sempre la stessa: una discriminazione frutto di ignoranza. Come purtroppo tante altre che, in questi mesi estivi, hanno avuto per protagoniste persone con vari tipi di disabilità o difficoltà, vittime di un sistema che di loro non si preoccupa e li relega ancora ai margini. "Mio figlio non è stato ritenuto una persona disabile nonostante sia totalmente cieco e prenda", spiega la donna, che ha voluto denunciare la vicenda al quotidiano. Lei e il figlio vivono a Corsano (nel basso Salento) e non chiedevano altro che trascorrere una piacevole giornata nella struttura, col resto della famiglia.La struttura, che la mamma del giovane 16enne ha contattato per organizzare la giornata, ha riferito che l’agevolazione riguarda "quelli che hanno". Una risposta che non l'ha soddisfatta, anzi. Ai gestori ha ribattuto che il figlio, cieco, ha bisogno di essere costantemente assistito, ma non è servito a nulla. La risposta è stata sempre la stessa e ha fatto scattare la sua rabbia e delusione: ""Io faccio una battaglia di principio – continua la madre del ragazzo –. Non è una questione di soldi ma di rispetto". Un rispetto che cerca di conquistare quotidianamente, non tanto per sé ma per il figlio, che come tanti come lui si trova spesso, si vede precluse opportunità che per i cosiddetti 'normodotati' sono scontate. "Sono una mamma che lotta con forza ogni giorno contro simili ingiustizie e spero tanto che questo messaggio arrivi a chi di dovere per rivedere il regolamento perché queste differenze di disabilità ancora oggi non si possono tollerare", ha concluso nella sua denuncia.La denuncia di questa signora si inserisce in una lunga. Purtroppo l'accessibilità, l'inclusione, rimangono semplici parole che poco hanno a che fare con la realtà dei fatti.Solo pochi giorni fa la 34enne barese Anita Pallara , affetta da atrofia muscolare spinale e presidente dell’associazione Famiglie Sma, si è vista negare la possibilità di partecipare a un'escursione in barca in Salento (quindi ancora una volta in Puglia). Il capitano dell'imbarcazione, facendo riferimento alla carrozzina elettrica con cui la giovane si sposta, aveva ben pensato di rivolgersi a lei con parole a dir poco agghiaccianti: "Noi". Un po' come accaduto a, ingegnere veneto con la Sla, che invece si è visto negare l'imbarco su un volo Ryanair da Cagliari a Venezia a causa della sua disabilità. In particolare la compagnia non gli avrebbe permesso di portare a bordo dell'aereo il respiratore, a lui fondamentale. "Nel sito dell’ Enac – a cui si è rivolto per avere spiegazioni, avendo pagato regolarmente un biglietto – non ho mai letto divieti sul respiratore in cabina. Io ho esibito dichiarazione del mio medico curante per dimostrare la mia necessità di un tale supporto alla respirazione, ma l’imbarco mi è stato rifiutato".In quel caso, data anche l'insistenza di Rinaldo per avere una risposta, Ryanair è stata costretta a replicare sottolineando di non aver mai "negato l’imbarco" al passeggero ma, "In conformità con i nostri Termini e Condizioni, i respiratori possono essere trasportati a bordo, ma". E ancora, prima di questi episodi c'era stato quelli della famiglia di Anzio , rimasta per ore bloccata nello scalo di Francoforte di ritorno da una vacanza in Scozia e poi respinta all’imbarco per un volo Lufthansa perche potesse occuparsi del figlio Giulio, un bambino con disabilità.