"Rom ucciso come George Floyd. Come per George Floyd la polizia dà colpa alla droga, ma nessuno ne parla"

Repubblica Ceca ,19 giugno 2021. Un uomo muore dopo che la polizia, come accadde a. Come nel caso si George Floyd, la polizia tenta di giustificarsi dicendo che è stata. Solo che non siamo negli States ma, e di questa storia non ha parlato nessuno. Eppure lee le similitudini tra le due storie sono. Così come Floyd, unè morto sabato scorso a, in Repubblica Ceca, dopo che la polizia lo ha arrestato. Le riprese video dell'intervento contro di lui sono state girate dalla finestra di un edificio vicino alla scena. Ilche circolamostra tre agenti che intervengono contro il giovane che continua a cercare di sottrarsi a loro. Un ufficiale lo tiene, un altro poi si inginocchiaper diversi minuti. Segue la morte. “I Rom sono esseri umani, chiediamo giustizia” dice, musicista, presidente dell’(Unione delle Comunità Romanes italiane) che ha denunciato l’accaduto sulla sua pagina Facebook. Lo abbiamo intervistato"Nessun quotidiano dà importanza alla discriminazione su base etnica in Italia, solo quando i Rom sono autori di reati vale la pena 'vendere' la notizia perché fa scalpore. Sono i fatti a confermarlo: tranne qualche eccezione mirata i Rom salgono alla ribalta solo per fatti di cronaca generalizzanti su aspetti sociali. In pratica se un Rom va a rubare una mela finisce in prima pagina ma se muore soffocato da 3 agenti, non interessa a nessuno”.La discriminazione specifica sui Rom e Sinti si chiama Antiziganismo.s Da ricerche specifiche si evince che l'83% della popolazione ha sentimenti negativi sui Rom. Spesso si odia ciò che non si conosce e purtroppo ciò è strumentalizzato a fini politoci e mediatici, quando un Rom commette reato non esiste nome e cognome ma solo l'etnia perché "vende" la notizia e allo stesso modo nella politica: in particolare la destra oggi quando non ha nulla da dire attacca i Rom perché si basa su un sentimento comune dell'83% della popolazione.“Dare addosso ai Rom porta immediato consenso. Ma del resto la Sinistra Italiana non ha nessuna intenzione di difenderli ad oggi, se non in qualche specifica eccezione. Vi siete mai chiesti perché i Rom rimangano ancora ai margini della società? Ecco questa è la risposta".