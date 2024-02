Roma, salvi per ora i suini della Sfattoria degli Ultimi

Cos’è successo

Sono stati giorni difficili per la Sfattoria degli Ultimi. Ma ora forse si è aperto finalmente uno spiraglio per la loro salvezza. Il 19 agosto il Tar del Lazio ha pubblicato un nuovo decreto, dopo il ricorso di molte associazioni animaliste, contro il provvedimento dell'Asl di Roma di abbattere i 130 maiali con l'elettroshock nell’ottica del contrasto alla. Animali maltrattati e abbandonati che i volontari della Sfattoria hanno salvato prendendosene cura in questi anni. Tra di loro c’è anche Dior il maialino, diventato ormai popolare su Instagram per la sua docilità e simpatia, apparendo più volte per le strade di Roma al guinzaglio della sua padrona, Paola Samaritani, rappresentante della Sfattoria. Nel decreto viene ribadito che l'ordinanza dell'Asl è sospesa fino al 12 settembre, ma si richiede all'Azienda sanitaria di fissare un tavolo con i rappresentanti della Sfattoria per adottare ogni misura precauzionale che eviti l'abbattimento. Un vero e proprio dietrofront dopo l'iniziale decisione di non accogliere a richiesta di sospensiva urgente del provvedimento di abbattimento.In pratica l’8 agosto l’ha notificato alla Sfattoria la decisione diperché si trovano nella cosiddetta(ovvero zona infetta in relazione alla peste suina africana) che comprende tutto il territorio romano. L’associazione ha contestato la decisione, sostenendo che essendo animali Dpa (ovvero non destinato alla produzione di alimenti) e quindi da affezione, non possono essere abbattuti secondo legge. Il Tar però, come ha spiegato in un post l’associazione sulla pagina Facebook, "hae per questo l’ordinanza di abbattimento può diventare esecutiva". Anche il commissario nominato per l’emergenza, Angelo Ferrari, ha ritenuto non accoglibile la richiesta di non procedere all’abbattimento dei suini in questione perché, secondo quanto riferito dall’Asl, leche ospitano gli animali sono statee glie non ci sono certificazioni di provenienza. Accuse respinte al mittente dalla Sfattoria.Di cosa si tratta? A maggio di quest’anno, dopo la scoperta di alcuni casi di peste suina nella Capitale, la Commissione Europea ha chiesto all’Italia di prendere provvedimenti. Provvedimenti che si sono tradotti nell’ordinanza, firmata dal Ministero della Salute, di istituireche copre diverse aree, tra cui quella dove si trova la Sfattoria a Nord di Roma (via Arcore, zona Flaminia). Ciò significa che all’interno della zona rossa, si possono applicare tutte le, compreso l’abbattimento, e sussiste ildella carne gli stati membri e i paesi terzi.