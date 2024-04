Rose Villain nuda sul web, la denuncia: “Foto fake, mi fa sentire violata”

Rose Villain arrabbiatissima, “Come un tuono” (citando la sua ultima hit) si sfoga sui social perché alcune sue foto nuda “che ovviamente sono dei fake” stanno circolando su Internet e sono – purtroppo altrettanto ovviamente – diventate virali.

Lo sfogo di Rose Villain sui social

Una storia su Instagram con cui la cantante denuncia l’accaduto e lancia un appello perché gli autori di questo gesto offensivo e violento cancellino quelle immagini e chi le ha condivise si senta responsabile di aver compiuto un reato. Foto false, quindi, “Ma la cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo” ha aggiunto la cantautrice e rapper del momento, che dopo “Click Boom” all’Ariston ha lanciato il suo nuovo album “Radio Sakura”, già in vetta alle classifiche di ascolto.

"È una violenza”

Un disco, ricordiamo, dedicato alle donne della sua vita, quelle che “Mi hanno insegnato che la resilienza e la fragilità sono una forza”. E chissà che non siano proprio queste le armi scelte dall'artista milanese per reagire a questo brutto episodio, oltre alla denuncia già sporta alle autorità. “È una violenza a tutti gli effetti – scrive ancora Rose Villain sui social – e il problema è che queste cose succedono anche a persone molto fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come invece possono e devono fare” conclude nel messaggio.

Una storia su Instagram di Rose Villain

In una storia successiva la stessa cantante, ormai nota non solo per il suo singolare aspetto dai riconoscibilissimi capelli turchini ma soprattutto per il suo talento musicale, ha pubblicato una serie di screenshot di siti di informazione che parlano proprio di deepfake e revenge porn, reati online effettivamente inerenti anche a quello di cui lei è vittima in queste ore.

Anche per questo però la sua community affiatatissima si è già messa in moto per risalire ai profili dei colpevoli – sia quelli che hanno diffuso le foto (fake) di lei nuda sia quelli che le hanno poi condivise – perché vengano segnalati.