Rose Villain e la forza interiore “Come un tuono”: il brano con Gué virale su TikTok

Rose Villain continua a prendersi la scena musicale. La rapper del momento, dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo con la sua “Click Boom!”, in occasione della Giornata internazionale della donna dell'8 marzo, ha lanciato il suo nuovo album Radio Sakura (“l'ho dedicato alle donne della mia vita. Mi hanno insegnato che la resilienza e la fragilità sono una forza”) che in pochissimi giorni l'ha consacrata tra le artiste più ascoltate nel panorama italiano.

Ad ottenere particolare visibilità, diventando virale anche su TikTok, è stato la decima traccia del disco, intitolata “Come un tuono”. Un vero e proprio inno sull'importanza della forza interiore, non solo quando si parla di romanticismo, ma anche più in generale di coraggio nell'affrontare le sfide che la vita ci pone davanti.

Rose Villain (Instagram)

Il significato di “Come un tuono”

Lo stesso titolo suggerisce infatti l'idea di forza ed energia, strumenti necessari per superare gli ostacoli e realizzare i propri obiettivi. È come se la cantante dai capellini turchini parlasse ai e alle giovani generazionei come una sorella maggiore, incitandole a non mollare di fronte alle difficoltà che la vita ti mette davanti “senza preavviso”.

Ci sono poi riferimenti al mondo dell'arte, della cucina e del cinema, di cui la rapper è una grande appassionata. Già dalla prima strofa ci immergiamo nel primo mondo dove troviamo il riferimento di Bottega Intreccio, brand marchigiano nato nel 2019 “con l’obiettivo di restituire vitalità alla tradizione locale dell’intreccio”. Addentrandoci in quello culinario viene citato Massimo Bottura, uno dei cuochi tristellati d'Italia, in quello musicale Einaudi e in quello della pittura la Venere di Botticelli.

Il riferimento a Monica Bellucci

Ma la strofa che sta spopolando maggiormente è quella cantata con Gué Pequeno:

“Baby, tolgo il tettuccio, tu sei bella Bellucci. Ho preso fiori, Fiorucci. Sono più G di Gucci”

Chiaro il riferimento a Monica Bellucci, attrice e top model italiana, sex symbol negli anni '90 e 2000, oggi verso i 60 anni ma ancora bellissima. Il nome della modella rimanda quindi a un canone di fascino e bellezza ‘all’italiana’, dunque un complimento bellissimo rivolto alla persona che si ama.

Una clip pubblicata dalla rapper su TikTok in cui si sente proprio questo passaggio in sottofondo ha collezionato ad esempio oltre 3 milioni di visualizzazioni e quasi 400mila like.

Rose Villain aprirà i concerti dei Coldplay

Un successo niente male per la cantautrice milanese che si sta preparando a vivere un'estate di fuoco. A luglio infatti aprirà i concerti sold out delle quattro date romane dei Coldplay. Sicuramente “sarà caldo” ma all'artista questo “non importa” perché sarà pronta ad entrare sul palco “come un tuono” e a far ballare i 70mila presenti all'Olimpico.