Sam Neill: "Ho avuto il cancro al sangue: non ho paura di morire"

"Sono contento di essere vivo"

La scrittura come balsamo contro il cancro

Indimenticabile nel suo ruolo del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park,ha recentemente rivelato di aver combattuto contro un. Stando al Guardian, che ha intervistato l'attore in occasione dell'uscita martedì prossimo del suo libro di memorie "Did I Ever Tell You This?", il 75enne neozelandese ha scoperto di avere un linfoma angioimmunoblastico a cellule T e si è sottoposto alla chemioterapia . Una volta in remissione ha iniziato ad assumere un farmaco chemioterapico relativamente nuovo, che dovrà prendere ogni mese per il resto della sua vita.ma non c'è più il cancro nel mio corpo", ha dichiarato Neill al Guardian. "Non voglio fingere di non aver avuto momenti bui nell'ultimo anno", ha aggiunto nell'intervista. "Ma quei momenti bui fanno risaltare la luce, sapete, e mi hanno resoe immensamente riconoscente nei confronti di tutti i miei amici. Sono solo". L'attore ora sta "molto bene ed è tornato al lavoro", ha aggiunto il suo rappresentante. La sua carriera di attore è iniziata negli anni '70 e comprende oltre 150 ruoli, da "La mia brillante carriera" a "Il pianoforte", da "Jurassic Park" a "Peaky Blinders", si sta attualmente preparando per l'inizio delle riprese dell'adattamento televisivo del romanzo bestseller di Liane Moriarty "Le mele non cadono mai", che sarà girato in Australia e avrà come protagonista Annette Bening.Neill ha manifestato per la prima volta undurante la pubblicità di Jurassic World Dominion nel marzo dello scorso anno e in breve tempo gli è stato diagnosticato un linfoma a cellule T angioimmunoblastico. È stato sottoposto a chemioterapia, ma quando questa ha cominciato a non funzionare più, ha intrapreso una nuova terapia che continuerà a seguire mensilmente per il resto della sua vita, anche se ora è guarito dal cancro . La star 75enne ha parlato della sua carriera nel cinema e nella televisione, della durata della celebrità, della vita nella sua fattoria in Nuova Zelanda e della morte, aprendo il suo libro con una rivelazione shock: "- scrive nel primo capitolo - forse devo accelerare i tempi". Sam Neill ha iniziato a scrivere episodi della sua vita come modo per tenersi occupato - e come sollievo - mentre era in cura per il cancro l'anno scorso. "Mi sono ritrovato senza nulla da fare", ha detto al quotidiano britannico. "E io sono abituato a lavorare. Mi piace, amo andare al lavoro. Mi piace stare con le persone ogni giorno. E all'improvviso ne sono stato privato. Quindi ho pensato: 'Cosa farò?'. Non ho mai avuto l'intenzione di- ha spiegato -. Ma man mano che andavo avanti e continuavo a scrivere, mi sono reso conto che mi dava una sorta di ragione di vita e andavo a letto pensando: 'Domani scriverò di questo... mi farà stare bene'. E questo, perché non avrei potuto affrontare tutto questo senza avere nulla da fare". "Did I Ever Tell You This?" non è un libro di memorie sul cancro, ma l'autore afferma che la sua malattia rappresenta un "flusso continuo" nel corso della narrazione.