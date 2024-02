Scattavano foto e le ritoccavano, aggiungendo insulti sessisti: a Cuneo sospesi 300 alunni

Pensavano di essere protetti, al sicuro,di casa o, in aula, senza che nessuno notasse cosa stavano facendo. Così, durante le lezioni in Dad ma anche in presenza, pubblicandole poi sui gruppi social modificate con "". Ma la fortuna non ha giocato in loro favore e così circa 300 alunni della scuola media di Caraglio, in, sono stati sospesi ma, allo stesso, obbligati a frequentare le lezioni. La scoperta è arrivata per caso, una settimana fa. Un ragazzino disegna una svastica sul diario, ma il professore se ne accorge e lo riprende: "Lo sai, almeno, cosa significa?". Ma lo studente ribatte: "Ma dai, prof, se la prende per questo? Non sa quello che gira sui cellulari?". Basta una breve indagine ed ecco che salta fuoriUn via vai pericoloso di immagini e insulti che circolava su gruppi social creati ad hoc dai ragazzi. Di qui la decisione "indispensabile e non procrastinabile" del Collegio docenti dell’istituto comprensivo Riberi. Drastica, senza dubbio, ma anche necessaria: laalla vigilia dell'ultimo giorno di scuola, per, dalla Prima alla Terza, con centinaia di studenti dagli 11 ai 14 anni comunque andati a scuola ma per seguire "iniziative di riflessione su quanto accaduto". Ovvero lezioni di, il rispetto della privacy delle persone e le possibili conseguenze, anche penali, per chi trasgredisce. A informare le famiglie è stata la preside: "Alcuni hanno ammesso le loro responsabilità, i più hanno negato. Moltissimi hanno riconosciuto di aver visto le immagini. La cosa che cidi più è che nessuno ha ritenuto di, segnalando la cosa ai genitori o agli insegnanti". Poi avverte: "Alcune immagini circolate e diffuse in modo molto ampio sono, e i genitori degli alunni interessati, o i docenti, faranno le loro valutazioni se procedere in altre sedi. Tali comportamenti non possono essere tollerati". Ma ha tenuto anche a precisare che "nessuno sarà bocciato o è rimasto a casa. Al massimo l'episodio. Non è stato un provvedimento punitivo, ma didattico ed educativo. Perché sia chiaro a tutti – conclude Curetti – che laè la base di una cittadinanza consapevole".