Sofia, prima bagnina trans italiana, salva un'anziana dall'annegamento

Il salvataggio dell'anziana

l Resto del Carlino: "Faccio la volante, dalla zona 15 fino alla 37,

stabilimento dove solitamente lavoro il mercoledì", ma quando alle

Dopo poco sono arrivati i bagnini delle spiagge vicine a darmi aiuto. Dopo circa tre minuti la signora ha ripreso le sue funzioni vitali, messa in posizione anti choc, fino all'arrivo del 118".

"Sono una bagnina trans"

Il commento di Arcigay Rimini

"Sono la prima e forse unicaitaliana". Parola di. Per salvare la vita a qualcuno non serve sapere se nel documento di chi accorre in aiuto c'è scritto maschio o femmina. Né la sua etnia o il suo credo religioso o il colore della sua pelle . Né il mare conosce generi.Ma in Italia a certe cose si fa ancora caso e allora desta scalpore il caso che ha visto protagonista l'assistente bagnanti transgender. "IlScarparo", afferma la ragazza, 26 anni, che oggi, mercoledì 12 luglio, ha tratto in salvo una pensionata che rischiava di annegare a Riccione, nelle acque antistanti il bagno 38.Il percorso che copre è ampio, come spiega a9.30 "mentre facevo sorveglianza sul moscone ho notato una signora che galleggiava a testa in giù" non ha esitato."Appena l'ho vista mi sono diretta da lei. La signora era incosciente,, dopodiché hoSofia, raggiunta dai, ha poi spiegato perché è stato importante, per lei,. Sembrava quasi una necessità. "I miei colleghi, ma anche io, hanno notato che da quando ho iniziato il percorso di transizionesul lavoro rispetto a prima, quando dovevo". Nei suoi confronti, da parte degli altri bagnini di zona, c'è stata accoglienza fin da subito. Ma sa che non sempre è così: i pregiudizi , le discriminazioni, la violenza, l'omofobia sono purtroppo all'ordine del giorno. "Avrei potuto cambiare lavoro e andarmene da un’altra parte. Cambiare tutto iniziando da capo. Ho fatto fatica e con una psicologa ho affrontato un lungo percorso, trovando il coraggio".E oggi fa un lavoro che le piace, perché con l'acqua ha un rapporto speciale. E si vede, vista l'impresa compiuta questa mattina, nel salvare la vita all'anziana. Impresa che ha ricevuto i complimenti anche di, il quale poi ha voluto rimarcare la questione identitaria. "Lei stessa ha ritenuto importante sottolineare la sua condizione, soprattutto per dichiarare la positività e l'inclusività della cooperativa in cui lavora da 5 anni".E se spesso le persone come lei arrivano ai riflettori per, "in questo caso si racconta non solo di un caso positivo, ma si fa sapere che esistonoe rispettosi". E proprio per questo la storia di Scarparo è importante "per molte persone trans, giovani e meno giovani- conclude Tonti - perché ci mostra che un mondo migliore non solo è possibile ma esiste già oggi, e che bisogna prenderesempre di più".