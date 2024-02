Spose bambine, in Italia 24 matrimoni forzati negli ultimi tre anni. La senatrice Emma Bonino presenta l'indagine in Senato: "Le donne sono sempre di qualcuno e invece Io sono mia"

Apre la senatrice Bonino: "Le donne sono sempre di qualcuno: dei padri, delle famiglie, delle tribù, dei paesi e invece Io sono mia!"

"Il matrimonio minorile non è un reato contro la famiglia, ma una violazione dei diritti umani: servono dati"

per il riconoscimento del figlio già nato o che sta per nascere, quando viene mostrato un comportamento equilibrato e responsabile;

quando i nubendi già convivono e hanno un lavoro e un figlio;

quando la convivenza more uxorio è caratterizzata da un serio legame affettivo, in presenza dei presupposti di maturità psico-fisica del minore ;

è caratterizzata da un serio legame affettivo, in presenza dei presupposti di ; quando il minore è esposto alle conseguenze negative che la convivenza more uxorio può comportare in un piccolo ambiente provinciale, dove tutti si conoscono e dove ancora hanno importanza i valori della famiglia legittimamente costituita

quando il matrimonio è necessario per far superare al minore pericolose esperienze vissute nella famiglia di origine

Tra il 2019 e il 2021 sono stati 24 i casi di matrimoni forzati in Italia, ma questi numeri "sono solo la punta dell'iceberg di un problema che fa fatica a emergere". L'associazione Non c'è pace senza giustizia, sostenuta da The Circle Italia onlus, il 10 dicembre nella giornata dei diritti umani ha presentatato a cui la senatrice e leader di +Europa Emma Bonino ha deciso di dedicare una conferenza stampa a Palazzo Madama, grazie al sì della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati."all'origine di questo fenomeno vi è infatti una concezione sociale della donna come inferiore a quello dell'uomo, che si esprime in una inaccettabile tendenza al controllo del comportamento femminile: del corpo della donna, della sua sessualità e della sua funzione riproduttiva", scrive in una lettera la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati richiamando "le istituzioni tutte alla responsabilità" e a mettere in campoper superare stereotipi, pregiudizi e norme sociali archaiche. Dopo aver letto la lettera della presidente, la senatriceprecisa: "Se lo chiamiamo senza edulcorazioni,", sottolineando che "non è tanto un problema normativo, ma la presa di consapevolezza del fenomeno è dura a pentrare". E per provare a spiegare quanto, Bonino richiama una slogan: "Quando ero piccola questo slogan faceva molto scalpore: nessuno riusciva a capire, salvo le donne ovviamente", perché, continua: "le donne in generale e le bambine in particolare sono sempre di qualcuno: del padre, della famiglia, del fidanzato, della tribù, del paese, non sono mai loro". E invece: "Io sono mia!".Fino al 2019 in Italia non avevamo ilche è stato introdotto con la legg"Rimane però una lacuna, identificata anche dall'ex garante per l'infanzia: ed è il fatto che l'aggravante della minore età rappresenti solo un'aggravante e non un reato autonomo.", spiega l'associazione Non c'è pace senza Giustizia, che aggiunge: "Il matrimonio forzato ricade all'interno dei cosiddetti reati contro la famiglia e non nelle violazioni dei diritti dell'individuo e in particolare della donna e della bambina, come invece dovrebbe essere per identificarlo e contrastarlo al meglio". Per quanto riguarda invece il matrimonio minorile, la legge italiana lo prevede a partire dai 16 anni. L'del codice civile stabilisce cheper i quali il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale per i minorenni solo per "gravi motivi":"In Italia ma neanche in Europa esiste unsulla prevalenza del matrimonio minorile. Il nostro Paese non ha un osservatorio o una strategia nazionale contro il matrimonio infantile", continua l'associazione Non c'è pace senza giustizia, "Chiediamo al Parlamento di adottare una legislazione specifica" per mobilitare istituzioni e società civile verso gli standard internazionali di diritti umani che lo Stato italiano si è impegnato a rispettare, sottoscrivendo lasulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne, lasui diritti dell'infanzia e lao la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna. La mancanza di monitoraggio da parte del nostro Paese è dimostrata dal fatto che "in Italia i primi dati raccolti da un ente pubblico sul fenomeno sono quelli del servizio analisi crimanale, sotto la direzione centrale della polizia criminale, e risalgono al, coprendo il triennio 2019-2021, subito l'entrata del codice rosso. Dal 2019 in Italia sono stati registrati, l'85% a danno delle donne, il che significa che la questione di genere è pronunciata. Mentre neldei casi il perpetratore era un uomo. Per questo, come ha specificato prima la senatrice Bonino, possiamo parlare di. Il 30% dei matrimoni forzati contratti sono matrimoni minorili e ilvede come vittime le bambine con meno di 14 anni. Mentre il 59% delle vittime è straniero e il 41% italiano". "È necessaria una legislazione specifica", spiegano le associazioni. "Agire su più fronti per prevenire e contrastare questa grave violazione dei diritti umani dei minori e assistere le vittime".