"Stai bene?" si ferma e non fa gol: il calciatore viola Vlahovic premia il campioncino

La maglia

Le buone azioni premiano. Magari diventerà il nuovo Vlahovic, il suo idolo, o magari no. Sicuramente però, dall’alto dei suoi 10 anni di età, un campione in campo lo è già. Almeno di correttezza. Pochi giorni fa Riccardo Billi, classe 2011, calciatore in erba della scuola calcio della Usd Rinascita Doccia di Sesto Fiorentino, si è distinto infatti per un fair play che manca a molti osannati giocatori delle serie maggiori: durante una partita giocata fra le mura amiche con la Sancat, in un contrasto in area di rigore, un avversario che lo fronteggiava è caduto spianandogli praticamente la strada per la porta.Un gesto che gli è valso anche l’encomio della ‘green card’ che gli è stata assegnata dalle due società e che rimarrà come nota di merito nel suo curriculum sportivo. Riccardo però sembra stupito dei tanti elogi ricevuti per un comportamento che, tutto sommato, ritiene normale: "Mi è venuto spontaneo - racconta –. Così mi sono fermato per sentire se stava bene e se aveva bisogno di aiuto". Riccardo gioca a calcio da un anno al Rinascita Doccia e alterna gli impegni sportivi con quelli scolastici alla scuola primaria San Lorenzo di Sesto: "Mi piace giocare a calcio – dice – e vorrei continuare magari come attaccante". Tifa Fiorentina e sogna magari di emulare Vlahovic, l’attaccante serbo, idolo del momento. Intanto però si gode gli abbracci dei genitori e della sorella più piccola e i complimenti della sua società: "Per quanto ci riguarda – dice Adriano Bruscagli presidente del Rinascita Doccia –e anche di una vittoria contro una squadra blasonata. Ci gratifica perché concretizza tutto quanto vogliamo insegnare ogni giorno nella scuola calcio, la correttezza in campo, il rispetto dell’avversario e delle decisioni dell’arbitro e il fatto che ci si deve soprattutto divertire a questa età. Fra l’altro nelle partite delle squadre di bambini non c’è il direttore di gara e quindi si deve agire in autogestione capendo quando si è sbagliato e che cosa si deve fare". Complimenti arrivano anche dall’amministrazione sestese attraverso l’assessore allo Sport Damiano Sforzi: "Questo – dice - è il modello di sport per il quale lavoriamo tutti i giorni: prima del risultato viene il fair play e il rispetto per l’avversario. Complimenti di cuore a Riccardo, alla sua famiglia e agli allenatori e dirigenti".Ma non solo tanti elogi per il suo fair play ma anche una bellissima sorpresa., classe 2011: il calciatore in erba dellaha infatti ricevuto un bellissimoper la correttezza dimostrata in campo. Il pacco, inviato dalla Fiorentina, conteneva. Un ‘colpo al cuore’ per Riccardo visto che Vlahovic è il suo idolo dichiarato. La consegna del pacco è avvenuta negli spogliatoi dell’impianto del Doccia calcio e a portare il regalo è stata Gemma, la sorella più piccola di Riccardo, apparso molto stupito. All’apertura del dono ‘gigliato’ erano presenti anche i genitorie alcuni rappresentanti della Usd Rinascita Doccia: il responsabile della Scuola calcio Gabriele Fiorentino e gli allenatori Paolo Pallini e Michele De Lucia. Visibilmente emozionato il destinatario del ‘prezioso’ pacco che, alla fine, pur pronunciando solo poche parole e ringraziando per il dono ha sfoderato un maxi sorriso, sotto la mascherina, per mostrare tutta la sua felicità per il bel gesto della società viola. "Per lui – racconta il papà Claudio – è stata una assoluta sorpresa perché non gli avevamo detto che cosa conteneva il pacchetto. Era felicissimo perché Vlahovic è davvero il giocatore che segue e ama di più e mai avrebbe pensato di poter ricevere una sua maglia autografata. Ringraziamo davvero tantissimoper questo regalo che tutti noi abbiamo apprezzato moltissimo". Intanto Riccardo, che rivela di non avere ancora deciso se indosseràpreferito o la appenderà in bella vista in camera, continua la sua vita normale a scuola e anche con gli allenamenti con la sua squadra: "In questi giorni ci hanno contattati in tanti e tanti hanno fatto i complimenti a Riccardo per il suo gesto di correttezza – le parole di papà Claudio –. Un piccolo gesto ma di cui". Per ora l’unico imperativo in campo è quello di divertirsi e di rimanere con i piedi per terra ed è quello che Riccardo intende fare. Magari con la maglia del suo idolo indosso e con la correttezza che spesso manca anche a grandi campioni.