"Stella, cresciuta fra i rom, segnata dal suo passato. L'abbiamo adottata a nove anni e ora è la nostra gioia e il nostro futuro"

«Mamma». È qualcosa che non si può spiegare perché fa parte di ognuno di noi fin dall’inizio, da prima di essere messi al mondo. Non scompare, anzi si evolve. Siamo figli sempre e comunque nonostante le circostanze, poi diventiamo genitori in molti casi.. Non conta se lo si diventao semplicementequalcuno. E nel secondo caso l’emozione forse è ancora più forte. La racconta, giornalista della Rai, in un libro intitolato “” in cui ripercorre tutte le tappe che l’hanno portata sei anni fa, all’età di 53 anni, alla decisione diventare madre con l’adozione. Quella parola, «mamma», la riporta sempre indietro a quel giorno in cui ha visto per la prima voltanella casa famiglia dell’Arcobaleno. Lì c’era andataproprio per adottare lei.Stella avevaall’epoca. L’avevano ritrovata cinque anni prima in un, durante una retata della polizia, in condizioni pietose., con ie piena di pidocchi. Abbandonata troppo presto dalla madre e ostaggio di un padre violento e senza scrupoli che la picchiava e la trattava da. Quella retata salvò la vita a Stella che fino a nove anni è cresciuta poi nella casa famiglia. Un’altra vita sicuramente che l’ha portata tra le braccia di Susanna e Massimo a un’età in cui, come si dice in quel gergo ingiusto e spietato, era già “” perchéuna coppia di genitori. Un iter lunghissimo durato un po’ di anni traa cui Susanna e il marito si sono dovuti sottoporre, per poter ottenere dal tribunale il via libera per essere considerati adatti a fare i genitori. Poi un, le udienze in tribunale, gli assistenti sociali e l’angosciante attesa. Fino al lieto fine che ha i contorni di una festa, quella della mamma, la prima che Stella ha potuto festeggiare nella sua vita con una lettera che ha rappresentato uno dei momenti più belli e commoventi per Susanna."Sì, siamo in trincea (ride ndr), il periodo dell’adolescenza per ogni genitore è il periodo più duro. Però in realtà quello che spero è che vada tutto a buon fine e che Stella sappia investire sulle cose giuste, come lo studio, e si dedichi al suo arricchimento personale"."Fin da piccola lei ha avuto modo di conoscere tante, che le hanno permesso di iniziare una nuova vita. Per questo sono diventatee poiché il suo desiderio è quello di aiutare i bambini, ha visto in questo lavoro la chiave di volta per raggiungere questo obiettivo"."Vorrebbe, oltre ad avere un figlio suo. Perché in questo modo potrebbe dare loro un futuro proprio come è successo a lei. Mi ha sempre detto: 'Mamma se non fosse stato per voi non so che fine avrei fatto'”."Ho iniziato a riflettere e a mettere in fila tutto quello che mi era successo. Quando vivi le cose non ti rendi conto che c’è una connessione. Poi alla fine di tutto, quando ormai Stella era stata adottata ho messo insieme tutti i passaggi e mi sono ritrovata davanti a un film. E ho pensato che questa mia esperienza poteva essere di aiuto e ispirazione a tante donne che, arrivate a una certa età, pensano di non poter più rivoluzionare la loro vita. Non è così e l’ho vissuto in prima persona. Inoltre in questo modo si possono aiutare tanti bambini in Italia, prima di scegliere di andare all’estero. La mia vuole essere una storia di testimonianza e anche di invito affinché chi la legge possa convincersi che è una cosa che si può fare"."Man mano che scrivevo le facevo leggere le parti che la riguardavano, anche per avere un riscontro e capire se potevano essere pubblicate. Le mi ha seguito giorno per giorno e ora che è uscito lo sta rileggendo"."Sicuramente, educarla a stare in una famiglia. Lei fino a quattro anni ha vissuto in un campo rom, poi fino a nove in una casa famiglia e quindi non sapeva cosa significasse avere una madre e un padre o cosa fosse un pranzo domenicale. Si è dovuta educare ad essere nostra figlia e noi ci siamo dovuti educare ad avere obblighi e appuntamenti, ma anche tanta gioia perché un figlio ti riempie la vita"."Prima di Stella avevamo deciso di provare con l’. Alcuni, di cui non posso fare il nome, mi avevano raccomandato un’associazione che ci ha tenuto in campana per un sacco di tempo, illudendoci che alla fine di tutto avremmo adottato un bambino etiope mentre invece ci ha solo. L’errore è stato quello di, in quella circostanza, di non indagare a fondo perché ero troppo presa dalla gioia di diventare mamma. Quindi bisogna sempre verificare fino in fondo per capire con chi si ha a che fare"."Che Stella non riesca a sfruttare al meglio tutte le occasioni che le si presentano nella vita. Vorrei che lei trovasse sempre la forza in se stessa per realizzare i suoi sogni, anche e soprattutto quando ritornano certi fantasmi dal passato che la intristiscono"."Parlando per me, posso dirti che già dopo alcuni mesi che Stella era a casa mia la consideravo mia figlia.sul fatto che io non fossi la madre biologica. L’ho cresciuta ed educata non come se fosse stata adottata, ma come avrebbe fatto qualunque genitore, punendola e premiandola quando se lo meritava. Poi ho visto come si relazionavano le altre mamme e i compagni di scuola e l’hannoe basta".

L’incontro con il Papa è stato illuminante.

"Ricordo ancora quando un giorno dissi a Massimo che volevo andare in udienza con il Papa perché sentivo che dovevo chiedere la sua benedizione e lui mi guardò attonito. È successo quando volevamo adottare quel bambino etiope che non è mai esistito. Eravamo scoraggiati ma quel 'pregherò per voi' di Papa Francesco fu un balsamo"."Fino a tre anni fa sapevamo che stava indagando per capire dove fosse finita la figlia, come ci informavano le assistenti sociali. Ora è un po’ che non sappiamo più nulla, ma ciò non toglie che resti una presenza pericolosa e il rischio concreto è sempre quello che"."È successo dopo un servizio del telegiornale sui pensionati che facevano fatica ad arrivare a fine mese e non potevano permettersi neanche di fare una spesa decente. La mia collegi ncontrò Maria e Marcello, che avevano perso tutti e tre i figli e vivevano in condizioni precarie. Una tragedia immane. Intanto mio zio era appena venuto a mancare, per me era stato il padre che non avevo mai avuto e dopo questo lutto è stato naturale far entrare Maria e Marcello nella mia famiglia, invitarli a tutte le festività, aiutarli perché la loro vita non era facile. Posso solo dirti che da questa esperienza ho capito che, semplicemente".