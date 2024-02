Stupri di Caivano, Meloni annuncia la visita. Il compagno: “Se eviti di ubriacarti, non incontri il lupo”

La premier a Caivano ma non per fare “passerella”

Per gli stupri a Caivano sono indagati anche due maggiorenni. E Giorgia Meloni annuncia di recarsi al Parco Verde, accogliendo l'invito di don Maurizio Patriciello . Ma le parole del compagno della premier , sulla violenza sulle donne e l’abuso di alcol fanno discutere.All’indomani dalla triste e violenta storia che vede duedi 10 e 12 anni violentate dal branco , don Maurizio Patriciello, il parroco anti-clan di Caivano, aveva scritto alla premier Giorgia Meloni per invitarla al Parco Verde, il luogo secondo molti “”. La risposta non è tardata ad arrivare: durante il Consiglio dei Ministri, Meloni ha annunciato la visita, ma non “una passerella”. La premier ha detto che il governo punta a “” di Caivano, sottolineando che “per la criminalità non esistono zone franche”.Meloni al momento non ha indicato quando andrà a Caivano ma potrebbe farlo già il, giorno in cui il prefetto di Napoli ha convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Poi, annunciando l'intenzione di “accogliere l'invito di don Patriciello a recarmi sul posto” ha precisato che la sua “non sarà una semplice visita:”. Ha anche aggiunto che il centro sportivo in stato di abbandono, uno dei luoghi dove si sarebbero consumate le violenze del branco , “deve essere ripristinato e reso funzionante il prima possibile”. Don Patriciello ha fatto sapere di essere contento di questa decisione: “Ringrazio Dio e ringrazio la Meloni”. “Ringrazio la presidente del Consiglio che ha accolto il mio invito.. E da credente ringrazio il Signore che ci dà la forza di andare avanti e di non arrenderci” ha aggiunto.Ma intanto a Caivano la vicenda degli abusi di gruppo getta ancora ombre pesanti e tra la gente ci sono: da un lato la voglia di riscatto del quartiere, dall'altro il desiderio di fuga. Dopo il monito contro omertà e silenzi lanciato proprio da don Patriciello in una chiesa semivuota, nel, 29 agosto, un gruppo di comitati prova a dare segnali di reazione con una manifestazione indetta a partire dalla parrocchia. C’è, però, anche chi ritiene che l'unica chance sia il “fujitevenne”, il grido rassegnato di Eduardo De Filippo: così idi una delle due piccole vittime, attraverso il loro legale,di aiutarle ad andare via, cambiando città e nome, come avviene per i collaboratori di giustizia, per conquistare un futuro migliore.Per quanto riguarda i risvolti giudiziari, invece, sonodalla Procura di Napoli Nord per i presunti abusi sessuali avvenuti nei confronti delle cuginette, due bambine di 10 e 12 anni. I ragazzi hanno 19 e 18 anni e sono entrambi a piede libero. Per gli inquirenti fondamentali saranno le analisi deisequestrati che dovrebbero prendere il via nei prossimi giorni. Al 19enne - che non risulta legato ai contesti criminali della zona - verrebbe in particolare contestato un singolo episodio avvenuto dopo un contatto via social. L'inchiesta della procura di Napoli Nord procede parallelamente a quella della, che si occupa degli indagati minorenni, il cui numero non è noto, anche se, secondo indiscrezioni non confermate, potrebbero essere “”.“Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti - non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo - mae di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”. La frase di, giornalista di Rete 4 e compagno della premier Giorgia Meloni pronunciata durante la puntata di “Diario del Giorno” ha scatenato (e continua a scatenare) l'ira social. Giambruno, parlando dei casi di violenza di Palermo e Napoli e definendo “bestie” gli stupratori, ha fatto proprie le posizioni espresse da, direttore di “Libero” e ospite della trasmissione.Per evitare i “lupi” - contro i quali anche Giambruno esprime una ferma condanna - Senaldi suggerisce “innanzitutto di, di rimanere capaci di intendere e volere”. Immediata la reazione del web con una vera e propria bufera su Giambruno e i suoi ospiti. Per lo più non riferibili, i commenti sono, comunque, tutti di condanna. Anche la politica interviene e lo fa con la senatrice del Pd, vicepresidente della commissione d'inchiesta sul Femminicidio.“Proprio non ci riescono a non colpevolizzare le donne” ha detto. E ha continuato: “La violenza è sempre un po’ colpa loro. Non uscire da sole, non andare dove è buio, non vestirti in modo provocante…" ha tuonato. Quindi ha affondato: “Adesso ce lo spiega anche Giambruno:. Hai tutto il diritto di ubriacarti ma se eviti di farlo... E niente, alla fine si giudicano le donne e i loro stili di vita . Non è possibile, non è più tollerabile”. “È unadel rispetto e della libertà delle persone. E un'idea di educazione che va esattamente nel senso contrario a quello che serve” ha proseguito. “A Giambruno dico, quindi, che, non le ragazze alla prudenza, insegnare loro il valore del consenso, non alle ragazze quello della diffidenza, ma il diritto all'esistenza libera e non il comportamento dimesso. Se una ragazza alza un po’ il gomito può aspettarsi un mal di testa, non uno stupro” ha concluso.