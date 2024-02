Stupro di gruppo a Palermo: “Lei era consenziente”. Due dei 7 indagati restano in carcere

Stupro, gli indagati si difendono

La posizione del minorenne

Ermal Meta: "Pene esemplari"

Di orribile c’è quello che hanno fatto, di orribile c’è il trauma che quella ragazza probabilmente si porterà dietro per molto tempo, di orribile c’è la madre di uno di loro che cerca di far passare per una poco di buono la vittima, di orribile c’è la mancanza totale di empatia,… https://t.co/pOGQOqUz0v — Ermal Meta (@MetaErmal) August 20, 2023

Grazie Ermal per le tue parole e per esserti esposto in prima persona per tutte noi ⚘ #Palermo #stupro pic.twitter.com/lNtkimOB6u — Gaia (@Gaia93712891) August 21, 2023

Stupro, “doppia violenza sulla vittima”

Stupro di gruppo a Palermo: “”. Il tribunale del Riesame di Palermo ha confermato il carcere per, due dei sette ragazzi arrestati con l'accusa di aver violentato , la notte tra il 6 e 7 luglio, una ragazza di 19 anni di Palermo. I giudici, che hanno accolto la tesi della Procura, diretta da Maurizio de Lucia, non hanno ancora depositato le motivazioni della decisione. Il tribunale, inoltre, deve ancora pronunciarsi sulla istanza di scarcerazione presentata dai legali di, un altro degli indagati.Venerdì scorso si sono tenute le udienze per, 22 anni, difeso dall'avvocato Loredana Lo Presti e per, 19 anni, difeso dall'avvocato Alessandro Martorana. Oggi 21 agosto è stata la volta di, 19 anni difeso dall'avvocato Giorgio Zanasi. “In questa fase non abbiamo dichiarazioni da fare”, dicono i legali degli indagati. La linea difensiva varia, ma di poco. Flores ha ribadito anche durante l'interrogatorio lo scorso 4 agosto di essersi limitato ala scena, e di non avere fatto del male alla giovane. Gli altri ribadiscono che non ci sarebbe stata alcuna violenza e che la ragazza. Gabriele Di Trapani lo ha detto davanti ai giudici del tribunale del Riesame respingendo tutte le accuse.Ha anche dichiarato che sarebbe stata la vittima a condurre il gruppo al Foro Italico e chedi partecipare al rapporto sessuale di gruppo. La ragazza, sempre secondo l'indagato, avrebbe chiesto di deviare il percorso per non essere vista dal fidanzato, che lavora in un locale del centro storico. Una tesi checon le immagini delle telecamere di videosorveglianza in cui si vede la giovane trascinata a forza verso la zona dove si sarebbe consumato lo stupro. Domani, 22 agosto, sono previsti gli interrogatori per gli altri tre arrestati di venerdì scorso. Davanti al gip Marco Gaeta saranno sentiti per l'interrogatorio di garanzia, 19 anni,, difeso dall'avvocato Salvatore Romeo e20 anni, difeso dall'avvocato Gerlando Orlando.Il minorenne arrestato per la violenza di gruppo , davanti al gip del tribunale per i minorenni Alessandra Puglisi avrebbe chiarito la sua posizione. “Ha raccontatoquello che è successo quella notte. È chiaro che ci sono molte cose che saranno oggetto di approfondimento e in questa fase non sia opportuno rivelare” dice l'avvocatoche assiste il giovane. “Ci sono indagini e interrogatori in corso degli altri maggiorenni e al momento è preferibile non dire altro” aggiunge il legale. Un video trovato dai carabinieri in uno dei cellulari degli arrestati lasciasulla presenza del ragazzo, che nel frattempo ha compiuto 18 anni, nel cantiere abbandonato del Foro Italico dove sarebbe avvenuto lo stupro. La confessione ha portato alladell'indagato, che adesso si trova in comunità. La procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna ha annunciato già la presentazione dicontro il provvedimento del gip, ritenendo che si tratta di fatti particolarmente gravi e dunque il giovane deve stare in carcere. “In base al suo racconto - osserva l'avvocato Capizzi - ci sono i presupposti perda qui la decisione del gip di attenuare le esigenze cautelari alla luce del racconto fatto che il gip ha ritenuto credibile”.Ermal Meta dice basta alla violenza sulle donne e chiedeL'episodio di cronaca di Palermo, lo hatanto da spingerlo a scrivere ben sei messaggi sui suoi profili social, che stanno facendo discutere. "Lì in galera, se mai ci andrete, ad ognuno di voi cani auguro diin modo che capiate cos'è uno stupro". È uno de post su Twitter, con cui l'autore di "Non mi avete fatto niente" è intervenuto sulla vicenda. Un chiaro riferimento ai messaggi scambiati dagli indagati dopo la violenza ("eravamo cento cani sopra una gatta").Su Twitter il cantante ha quindi affermato: "Conosco donne, che da uno stupro non si sono riprese mai più. Che scattano in piedi appena sentono un rumore alle loro spalle, che non sono più riuscite nemmeno ad andare al mare e mettersi in costume da bagno come se non avessero nemmeno la pelle. Vogliamo salvare e recuperare un branco? Ok, sono d'accordo. Ma comeche d'ora in poi avrà paura di tutto?".L'artista sottolinea come l'attenzione pubblica si sia concentrata maggiormente sulin carcere o in comunità, mentre poco è stato speso nei confronti della vittima: "Perché la responsabilità sociale la sentiamo nei confronti dei carnefici e non in quelli della vittima?" si domanda. "Se c'è una qualche forma di responsabilità collettiva nei confronti dei carnefici, allora dovremmo provare a sentircianche per quella ragazza e per tutte le vittime di stupro perché è a loro che dobbiamo veramente qualcosa, sono le vittime che vanno aiutate a ricostruire la propria vita" prosegue il cantante. A chi sempre su twitter gli risponde facendogli notare siamo "siamo garantisti perché siamo civili. Altrimenti siamo come loro", replica: "sono d'accordo sulle pene certe ovviamente. Perché allora negli ultimi anni i casi di violenza sulle donne sono aumentati in maniera esponenziale?". Su Instagram il cantante scrive: "Quando stupri una donna, la sua fiducia nel prossimo e nella vita e senza quella fiducia comprometti la sua capacità un domani persino di avere dei figli. Questo compromette l'umanità intera. Lo stupro è un crimine contro l'umanità. Quale è la pena proporzionale per una cosa del genere?".“Ancora una volta sulla vittima di uno stupro (di gruppo peraltro) viene esercitata una: fisica e psicologica” commenta, professore associato di sociologia all'Università di Messina e coautore del libro “La violenza in un click”. “La notizia delle chat cone che non attengono ad una società civile, completano un quadro di orrori” aggiunge. “I video sui social dello stupro, i commenti senza confini al rispetto di un altro essere umano, sono- prosegue Pira direttore del Master in Esperto della Comunicazione Digitale UniMe - da esibire con il proprio network”. “Nella narrazione sui media e sui social, ancora una volta la vittima non esiste, ma vengono raccontate, con dovizia di particolari,di chi ritiene senza valore il corpo di una donna, e soprattutto non comprende quanto quello che è accaduto la segnerà per sempre” prosegue il professore. I messaggi nell'ordinanza di custodia cautelare pubblicati dai media riaprono il dibattito sul confine tra diritto di cronaca e diritto di privacy. “Era giusto pubblicare i video dell'Isis che tagliava le teste dei giornalisti? - si domanda il sociologo - per alcuni sì perché facevano vedere l'efferatezza del gesto e per altri no perché c'era rischio emulazione”. Facendo un parallelo con quanto accaduto a Palermo si è aperto lo stesso dibattito. “Tutti conosciamo cosa è possibile pubblicare e poi sappiamo anche deontologicamente cosa è opportuno” spiega l’esperto. E conclude: “Rimane aperto un grosso problema come arginarefatta di violenza e soprusi poi diffusi sul web. Occorre un piano d'emergenza con esperti al lavoro edi ogni ordine e grado”.