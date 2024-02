Tampon Tax, l'Iva sugli assorbenti è scesa al 10% ma non basta: le farmacie la azzerano

Non è il primo caso di questo genere: ad aprile scorso Firenze era stata laadla tassa sui prodotti intimi femminili in tutte le farmacie comunali. Ma iniziative per favorire l'accesso a questo genere diche, ricordiamo, sonoper tutte le donne e non un lusso o uno sfizio da togliersi, si trovano anche all'interno di scuole e università , dove alunni e alunne (si, anche i maschietti sono d'accordo e partecipano) hanno messo a disposizione gli assorbentinei bagli degli istituti. La stessa LloydsFarmacia rinnova il suo impegno, che aveva promosso già a giugno 2021, per dare la possibilità di acquistare prodotti intimi di prima necessità adell’ importo totale dell’Iva . Sono più di quaranta le tipologie di beni, delle marche più note, che godranno dello 'sconto' per tutto l'anno.