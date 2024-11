Quando Sophie Codegoni accusò Alessandro Basciano di averle tirato uno schiaffo

Il 22 ottobre 2023, un anno fa, durante un periodo di acceso botta e risposta tra i due dopo la prima rottura, Sophie Codegoni, influencer e personaggio pubblico, nel salotto di Verissimo aveva accusato l’ex fidanzato, Alessandro Basciano, di averla picchiata.

Oggi lui è stato arrestato per stalking e minacce e la notizia ha fatto subito il giro del web. Per ora da parte di Codegoni c’è il silenzio assoluto, ma l’anno scorso aveva deciso di parlare e inevitabilmente la nostra memoria torna lì, a un anno fa.

La loro storia era stata ampiamente seguita dai fan, complice le loro apparizioni televisive, le accuse pubbliche reciproche, un presunto tradimento. Fino a lì una storia di gossip come tante altre, che attirava il pubblico in modo quasi morboso, ma nel momento in cui Codegoni ha parlato di altro, di mancanze di rispetto, la storia ha preso una piega decisamente diversa, più grave.

"Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché il suo manager, amico suo fraterno, mi ha accompagnato a piastrarmi i capelli in camera” aveva raccontato Sophie Codegoni a Silvia Toffanin l’anno scorso – è una cosa grave e anche in quel caso era un ‘mi dispiace, però tu...’”.

"Ragazze non perdonate, non trovate giustificazioni, non sentitevi in colpa se vi arriva uno schiaffo e vi dicono cose brutte e vi trattano male – aveva aggiunto –. Il rispetto deve essere reciproco”. Accuse che lui all’epoca aveva allontanato, negando che l’episodio fosse accaduto.