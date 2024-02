Tampon Tax, nella manovra di bilancio taglio Iva dal 22 al 10%. "Non è più un tema imbarazzante"

. Sarebbe questa la proposta ufficiale diinserita dal governo Draghi nel, che contiene lo schema della prossima legge di bilancio da 23 miliardi. La manovra per il 2022 non ha ancora una forma definitiva ma la sostanza c'è anche se, per vederne tutti i dettagli, bisognerà aspettare il suo varo in Consiglio dei ministri tra qualche giorno, dopo l'ok da parte dell'Unione Europea. Il Dpb, il documento che fissa la spesa complessiva fissata dal governo, è infatti pronto per essere inviato a Bruxelles. E tra le misure contenute ci sarebbe, finalmente, anche quella che riguarda la "Tampon Tax". Inoltre dovrebbe diventare strutturaleAvere il ciclo, in Italia, è infatti un lusso. Con l'Iva al 22% sugli assorbenti, considerando che una confezione viene a costare circa 4/5 euro e ogni mese, in media, ne vengono usate due. Una vera e propria tassa iniqua sul ciclo mestruale, di cui è impossibile fare a meno. Ma dopo anni di, con le richieste di un ritocco al ribasso dell'aliquota avanzate a più riprese e sempre deluse dalle maggioranze di governo, da sempre trincerate dietro ai, l'esecutivo guidato da Mario Draghi sembra intenzionato a fare un passo avanti concreto. Non sarà una riduzione ale tutto un altro gruppo di prodotti, tra cui generi alimentari ma anche libri e quotidiani -, ma il taglio dell’Iva è di oltre il 50% (da 22 a 10), con. A darne conferma, nella tarda serata di martedì 19 ottobre, è stato il comunicato finale di Palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il documento programmatico, dove appunto spicca, "il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile".(ma non solo loro), che da tempo chiedevano a gran voce la riduzione dell'imposta. Una vittoria culturale prima che economica, una misura cheancora oggi, un tabù. "Non ce l'aspettavamo, siamo molto felici perché cinque anni fa questa era considerata dalla politica una questione imbarazzante - dice infatti, un'associazione che è riuscita a raccogliere 650mila firme per la rimozione della tassa -. Nel 2021 non è più così e oggi addirittura più partiti cercano di intestarsi la vittoria. Vuol dire che". Oggi "Onda Rosa", insieme a una delegazione di Pd, Conferenza delle Democratiche e associazione Tocca a Noi, incontreranno la sottosegretaria all'Economia Alessandra Sartore per consegnarle appunto la petizione e le moltissime istanze raccolte negli anni. Perché di ciclo si parla, si è sempre parlato, tra le donne, ma ora potrà essere un argomento di discussione per tutti, al bar, tra amici, perfino nelle istituzioni. Perché non ci si debba più vergognare di essere donne e come tali avere delle esigenze.