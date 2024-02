Testamento d'amore: una donna di 85 anni lascia oltre 100mila euro per i bambini malati di leucemia

Il testamento trovato in un cassetto

Il fatto

Una vita da operaia

Il caso Keanu Reeves

Un prezioso atto di generosità che diventa un regalo inaspettato per i piccoli pazienti dell’. Una signora di 85 anni, residente nel Bassanese, ha infatti deciso di lasciare la sua eredità per le cure dei bimbi affetti da leucemia. Si tratta diL'anziana signora -le iniziali del suo nome - è morta a dicembre 2021. Il testamento è stato trovato dall’amministratore di sostegno dell’anziana, l’avvocato Riccardo Brotto, all’interno di un cassetto nel salotto di casa. “Stavo riordinando gli effetti personali della signora - ha raccontato il legale al- quando ho notato la disposizione testamentaria. La mia assistita era sola, il marito era morto da tempo e non avevano figli“. Il lascito è stato formalizzato nei giorni scorsi dall’Azienda Ospedale Università di Padova, risultata di fatto erede universale, dopo le verifiche del caso e il perfezionamento degli atti.Una donna di 85 anni ha scelto di lasciare tutta la propria eredità ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica di Padova: 102mila euro che andranno interamente al reparto dell’ospedale euganeo, diretto dalla dottoressa. Un grande gesto di generosità quello di, residente nel Bassanese, deceduta lo scorso primo dicembre 2021. Il lascito è stato segnalato dalla pensionata scomparsa all’interno del testamento, che il suo amministratore di sostegno ha trovato quasi per caso in un cassetto, nel salotto di casa della signora. A raccontarlo è stato l’avvocato: “Mentre stavo riordinando gli effetti personali della signora – racconta l’avvocato Brotto – ho notato la disposizione testamentaria. La mia assistita era sola: il marito era morto da tempo e non aveva figli in quanto si era sposata in tarda età”.La signora, che faceva l’, si è sposata dopo i 40 anni con un uomo padovano (poi deceduto per malattia). Negli ultimi anni viveva da sola, senza aiuti, in una casa a Bassano del Grappa. Nell’ottobre 2020, in periodo di pandemia, è ha subito una grave caduta all’interno della sua abitazione. Dopo il trasporto d’urgenza in pronto soccorso, l’anziana è rimasta ricoverata per un lungo periodo in ospedale. Quindi è stata inserita in una Rsa del territorio. “, per cui non aveva grandi legami nemmeno con i parenti alla lontana che le rimanevano. Prima della mia nomina, altri colleghi avevano rinunciato all’incarico per problemi dal punto di vista caratteriale. Ma con me, per qualche motivo, aveva instaurato un rapporto di fiducia. Quando andavo a trovarla in casa di riposo mi chiedeva sempre come stavano i miei bambini”, spiega ancora il legale al. “Non si trova tutti i giorni una persona che lascia tutte le sue sostanze a una causa così nobile”, commenta ancora l’avvocato Brotto.Un caso analogo venuto alla luce nei giorni scorsi riguarda una star di Hollywood. L’attoreè noto per la sua generosità, che l’ha visto protagonista di diverse buone azioni in varie occasioni. Adesso secondo l’editore digitale britannico LadBible, il 57enne attore canadeseottenuti da ‘Matrix’, circa 31,5 milioni di dollari, per. Dietro a questo gesto c’è anche una ragione personale per Reeves: nel 1991, durante le riprese del primo, aora 55enne dell’attore, fu diagnosticata la leucemia che combatté per quasi un decennio. Nonostante la guarigione della sorella, Keanu Reeves non ha abbandonato la causa e nel 2009 ha rivelato di avere una sua fondazione privata che aiuta gli ospedali pediatrici e la ricerca sul cancro. “Ho una fondazione privata che funziona da cinque o sei anni e aiuta un paio di ospedali per bambini e la ricerca sul cancro – le parole dell’attore – : non mi piace associare il mio nome alla fondazione, lascio semplicemente che faccia quello che fa”.La sorella minore Kim, infatti,quando era ancora giovanissima (era poco più che 25enne, nel 1991), con Reeves sempre al suo fianco a prendersi cura di lei, non solo emotivamente ma anche economicamente. Per pagarle le cure da oltre 5 milioni ha venduto la sua casa e si è trasferito da lei, continuando a sostenere la causa con una fondazione creata per lei e destinata ad aiutare due ospedali pediatrici. Il suo impegno a favore dei bambini è stato implementato durante la pandemia: nel 2020 ha messo all’asta un appuntamento virtuale di 15 minuti per la Camp Rainbow Gold, un’associazione che aiuta i piccoli malati di cancro (pare abbia raccolto più di 19 mila dollari).