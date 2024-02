Tim, storia di inclusione nel Dna di un’azienda: "Ognuno deve potersi esprimere al meglio"

Valorizzazione

ANDREA LAUDADIO Responsabile TIM Academy, Development & Recruiting di TIM

L’inclusione è la protagonista della 4 Weeks 4 Inclusion 2021, la più grande maratona di eventi digitali mai realizzata sul tema in Italia promossa da TIM. Protagoniste oltre 200 aziende che, per 4 settimane, hanno dato vita a un palinsesto di 189 eventi, con 212 ore di diretta, in cui si sono passati il testimone centinaia di ospiti tra amministratori delegati, ministri, rappresentanti delle associazioni sindacali e società civile, artisti, giornalisti, testimonial del mondo della cultura, campioni dello sport e influencer. Funziona parlare di inclusione? Dai risultati raggiunti direi di sì. Oltre mezzo milione di persone hanno seguito i nostri eventi e 3,5 milioni sono state le visualizzazioni sui social. Significa che il tema non solo interessa, ma ingaggia, emoziona e coinvolge perché riguarda tutti., nel pieno rispetto delle pari opportunità e della diversità, sia alla base del successo e della crescita delle aziende. È da questo presupposto che devono partire, perché includere è un beneficio per tutti, in termini di qualità di vita, di relazioni, di creatività, di innovazione, e anche di performance. Come promotori del progetto siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti e crediamo che soltanto grazie ad un’azione collettiva si possa creare una società più inclusiva e aperta alle diversità per offrire opportunità a tutti. Questo mese ha segnato solo l’inizio di un percorso comune per un network di aziende che si è scoperto forte e appassionato. Condividere e promuovere azioni specifiche relative alle diversità di genere, età, nazionalità e disabilità e la cultura dell‘inclusione a tutti i livelli e in tutti i contesti organizzativi, sarà anche la mission della terza edizione di 4 Weeks 4 Inclusion, prevista da TIM per il prossimo anno.