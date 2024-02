Toscana la mossa del cavallo rosa: Sara Gabbani è la regina degli scacchi a soli 17 anni

Una adolescente toscana sul tetto d’Italia. Sara Gabbani è la regina degli scacchi, in carne e ossa. A 17 anni è. Un successo dietro l’altro che l’ha portata ai Mondiali dall’11 al 23 ottobre in Sardegna e agli Europei in Turchia di novembre., Sara ha già conquistato un altro successo: nell’era degli influencer e di TikTok lei è stata scelta come, la storica rivista di fumetti, per avvicinare ragazzi e soprattutto ragazze ad uno sport tanto antico quanto affascinante. Sara ha fatto scacco matto centinaia di volte, sbaragliando la concorrenza, dalle gare provinciali e regionali in cui si è confrontata anche con i maschi (battendoli) fino alle competizioni nazionali femminili in cui ha fatto il pieno di partite vinte. La curiosità per questo sport nasce quando ancora alle elementari nella scuola che frequentava proposero dei corsi con maestri.Da lì in poi è stato un crescendo. La prima volta davanti alla scacchiera è scattata la scintilla che tutt’ora le permette di inanellare un record dietro l’altro. "Ho provato a giocare quando ancora frequentavo le elementari, ho visto che imparavo facilmente e così ho iniziato a frequentare i circoli e poi a prendere lezioni", racconta."È dal 2016 che gioco seriamente a livelli più alti". Allenamento, passione, cervello. In fondo gli scacchi sono proprio questo. E non sono certo uno sport maschile nonostante le giocatrici donne siano ancora una percentuale molto bassa. "Ci sono tante ragazze che come me giocano con i ragazzi e si difendono benissimo. Semplicemente, siamo di meno perché le femmine si sono avvicinate più tardi a questa disciplina", ammette invitando chiunque almeno una volta nella vita a cimentarsi in una sfida. "Adoro questo gioco perché permette di pensare, di usare il cervello e di creare strategie», spiega. «Invito tutti i giovani a provarlo: aiuta la logica, è un’esperienza emozionante. Sei tu di fronte all’avversario, hai tempo di riflettere e poi scegli quale pezzo muovere. Un gioco di strategia e logica che insegna ad usare la mente. È come una scuola per la vita di tutti i giorni".