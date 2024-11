Di transfobia si muore: giornata in ricordo delle vittime

Venerdì 22 novembre a Roma, in occasione del Transgender Day of Remembrance (Tdor), si terrà la commemorazione annuale in ricordo delle vittime di transfobia. L'appuntamento è in Largo Lombardi (via del Corso) a Roma alle 18. “Secondo il Transgender Murder Monitoring (Tmm), che monitora i casi di transicidio nel mondo a partire dal 2008, nell'ultimo decennio - ricorda Gioele Lavalle, Presidente dell'associazione di persone trans e non binarie Gender X – il numero di persone trans* uccise o che si sono tolte la vita a causa dei crimini d'odio è aumentato esponenzialmente. Tra tutti i paesi europei, l'Italia è quello che negli anni ha registrato il più alto tasso di suicidi e transicidi, ottenendo così un triste primato. Il panorama italiano rischia oltretutto di peggiorare in tal senso, considerando la risonanza che hanno nel nostro paese le retoriche e le politiche anti-trans americane, soprattutto quelle promosse da Donald Trump, da poco rieletto alla presidenza degli Stati Uniti. Anche quest'anno saremo dunque in piazza per ricordare chi non c'è più e per ribadire con forza - conclude - la nostra volontà di sistemare questa società, accogliendo il grido di persone come Leelah Alcorn, ragazza transgender di appena 17 anni che nella sua ultima lettera si augurò che qualcuno guardasse al numero di quelle morti e dicesse: 'Questa cosa è assurda’”.