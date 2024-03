Trisomia 21 rinnova l’impegno: “Punto di riferimento per persone con sindrome di Down e famiglie”

È un anno denso di iniziative e progetti per l'associazione Trisomia 21, che da anni si occupa di favorire il migliore sviluppo per le persone con sindrome di Down e che stamattina, a Palazzo Vecchio, sono state illustrate in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, celebrazione annuale riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dal 2006.

La ricorrenza ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, incoraggiare la ricerca scientifica e promuovere l’integrazione sociale delle persone nate con il cromosoma 21 in sovrannumero. Inoltre, ha lo scopo di stimolare l’adozione di politiche e programmi che favoriscano l’inclusione e il benessere delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie.

Il sostegno del Comune di Firenze

Tra i presenti all’iniziativa di questa mattina a Firenze, oltre al presidente dell'associazione Cristiano Bencini, anche l'Assessora alla scuola e al welfare del Comune. “Abbiamo scelto di presentare le attività di Trisomia 21 perché oggi è la giornata mondiale della sindrome di Down commenta proprio Sara Funaro – l'associazione è un punto di riferimento importante sul nostro territorio. In questi anni ha fatto un lavoro straordinario sulla sensibilizzazione, sui percorsi di accompagnamento e di inclusione e sulle pari opportunità per le nostre ragazze e i nostri ragazzi.

Con Trisomia 21 abbiamo collaborato per realizzare tanti progetti – aggiunge – penso, ad esempio, agli appartamenti per l’autonomia, agli inserimenti lavorativi, alle attività per favorire la socialità e lo sport. I risultati di questo lavoro si vedono. Le realtà come Trisomia 21 devono essere sostenute e valorizzate”.

Le iniziative di Trisomia 21

Le prime iniziative presentate fanno riferimento alla Pasqua: “Grazie a Conad, che ci ha fornito gratuitamente 1000 uova - spiega il presidente Bencini – e alla pasticceria Bonci di Montevarchi che ci ha donato 200 panbriaconi, abbiamo promosso una campagna per finanziare le nostre iniziative”. Le uova si potranno acquistare inviando una mail a [email protected].

Un lavoro quotidiano, quello dell'associazione che si concentra su percorsi che si inseriscono dentro il progetto di vita personalizzato per ogni bambina, bambino, ragazza, ragazzo, donna e uomo con sindrome di Down e altra disabilità intellettiva assimilabile.

In particolare con questa campagna verranno finanziati: i percorsi di autonomia per imparare a muoversi in città, occuparsi delle faccende di casa, fare la spesa, e così via; gli inserimenti lavorativi, dagli incontri di avvio al lavoro, alla formazione, fino all’inclusione in azienda; e varie iniziative per favorire la conoscenza di sé, con attenzione specifica ai temi dell’affettività e della sessualità e infine il laboratorio artistico 'Piceo'.

“Abbiamo affiancato a questa campagna un nuovo oggetto artigianale dipinto a mano dalle ragazze e dai ragazzi che lavorano nel nostro laboratorio artistico 'Piceo' - aggiunge il Presidente - un puzzle fiorito, per accogliere la primavera e mostrare impegno e capacità nelle attività espressive”.