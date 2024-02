Turchia, Erdogan vieta il Pride Lgtbqia+per il settimo anno di fila, in Israele sventato un attentato con i droni

Istanbul, stop per sicurezza e ordine pubblico

È reato in 69 paesi del mondo

La contrarietà della Sharia

Israele, sventato un attentato con i droni

I diritti civili sono sempre più la ‘linea di faglia’ che divide due modi di intendere la società e l'esercizio delle libertà. Anzi, potremmo dire che rappresentano di fatto una delle spie più sensibili attraverso cui determinare ilpresente in un determinato Paese. Al punto tale che potremmo parlare legittimamente non di, ma di. I diritti delle comunità Legbtqi diventano così, in maniera prepotente, una cartina di tornasole che ci rimanda a tutta un’ulteriore serie di considerazioni. E questo è tanto più evidente nel giorno dell’: la data, celebrata in (quasi) tutto il mondo che ricorda i moti di Stonewall -dal nome del bar Stonewall Inn, nel Greenwich Village, a New York- dei quali per altro proprio quest’anno ricorre il cinquantenario, funziona come uno spartiacque di civiltà. Non sono pochi infatti i paesi in cui celebrare il 28 giugno è ancora un tabù. Se non peggio. E’ di poche ore fa, ad esempio, la notizia che la, di cui si discute l’ingresso nell’Unione Europea, ha deciso diilper il. La marcia che si sarebbe dovuta svolgere nel quartiere di Maltepe, è stata definita dalle autorità "non appropriata" per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, in quanto avrebbe potuto portare ad "eventi ed azioni provocatori".La Prefettura di Istanbul spiega di non ritenere la manifestazione del Pappropriata" per, sostenendo che l'evento potrebbe portare ad "". La buona notizia è che Il corteo di Istanbul: "Non potranno impedire alle persone Lgbt di riunirsi e rendersi visibili" dicono gli organizzatori. Del resto fino alil Pride ha portato in piazza migliaia di persone pacificamente, ma dall'anno successivo lae la repressione delle forze dell'ordine è stata durissima. E già negli scorsi giorni, la polizia è intervenuta per disperdere cittadini e fermare alcuni degli attivisti.Del resto,è ancoradel mondo, sarebberoha annunciato pochi mesi gfa di volerloIn alcuni stati viene punita soltanto l’, mentre quella femminile viene accettata. Le pene vanno, generalmente,di carcere, ma si può arrivare. La decisione delle autorità turche appare dunque tanto più grave ed incomprensibile se si considera che la Turchia è uno dei pochi stati dell'area mediorientale a considerare legale l'omosessualità (tra di loro anche alcuni importanti partner politici e commerciali dell'occidente, comeed). Perfino nella nostra Europa, del resto, non mancano esempi di Paesi in cui celebrare il Pride non è scontato. Accadeva anche inma il divieto, imposto anel 2005, è stato dichiarato illegale. In, nonostante la discussa legge anti Lgbti+ da poco approvata e l'atteggiamento conservatore del governo Orbàn, le manifestazioni si svolgono regolarmente. Ininvece, nonostante i ripetuti appelli della Corte europea dei diritti dell'uomo, il tribunale dinel 2012 ha proibito la marcia Lgbti+ per i successivi 100 anni. Il Pride è illegale anche aDiritti negati ‘ovviamente’ in, Paesi in cui vige la, la legge sacra islamica, che vieta ogni tipo di comportamento omosessuale. Contrario anche il regime militare dele quello nordcoreano di. In Africa la situazione è a macchia di leopardo: inla partecipazione al Pride è fortemente contrastata, con repressioni anche sanguinose in. In alcuni Paesi, come in, il divieto è di fatto una formalità e le manifestazioni si tengono comunque. Caso a sé fa ladove, fino al 2019, per dieci anni, si è tenuto uno dei cortei più rappresentativi al mondo, lo, ma lo scorso anno la manifestazione del 2020 e quella di quest’anno sono state annullate. Ufficialmente per il covidPer fortuna nel resto del mondo oggi sarà un giorno di festa e di affermazione dei diritti di tutti e di tutte. Anzi, qualcuno ha già cominciato: decine di migliaia di persone si sono infatti riunite ieri a Tel Aviv in(dove da ieri sera è iniziato lo shabbat), per la grande parata del gay pride, iniziata a mezzogiorno di ieri, venerdì, con la tradizionale sfilata, accompagnata da danze e musica. Il Pride di Tel Aviv, che si svolge nel rispetto delle misure anti-contagio, èed è frequentato anche da tanti stranieri che vengono appositamente qui per celebrarlo. Tuttavia anche in Israele tenere il Pride non è così scontato: la polizia ieri hache prevedevano di, due dei quali muniti di, secondo quanto riferisce Times of Israel. Andò peggio nel 2015, quando una giovane donna, la 16enne Shira Banki, fuda un estremista ultraortodosso al gay pride di Gerusalemme.