Uccisa dal marito per gelosia. In paese una cassetta per denunciare le violenze sulle donne

Una violenta lite nel parcheggio di un supermercato a Somma Vesuviana (Napoli) è sfociata in. Vincenza Tortora, 63 anni, è statadalFrancesco Nunziata, di 70 anni, dopo una. Prima della donna l’aggressoreun fornitore del supermercato, un uomo di 46 anni,con sua moglie. Nunziata fuggito dopo il delitto, si èpoco più tardi ai carabinieri. Le condizioni del ferito, che in un primo momento non destavano preoccupazioni, sono improvvisamente aggravate dopo il ricovero e versa in prognosi riservata. Particolare aggiacciante: Nunziatadel delitto: sua intenzione era infatti quella di affrontare l’uomo e la moglie, che riteneva amanti registrando la discussione in modo da ricavaredella donna. In realtà, ha registrato i momenti concitati dell’uccisione della consorte e dell’ accoltellamento dell’uomo. Unsi è svolto all’indomani del delitto nel centro di Somma in memoria delle donen vittime di violenza. “Siamo qui per ricordare le donne che hanno subito violenza da uomini che pensavano fossero compagni di una vita e che invece hanno smesso di rispettarle ed onorarle per tutta la vita“ ha detto, assessore alle pari opportunità del Comune di Somma Vesuviana durante il flash mod. “Oggi vogliamo dire a tutte le donne che noi ci siamo - ha aggiunto Cerciello - che possono denunciare. Io sono assessore donna e rivolgo un chiaro appello alle donne che subiscono violenze: denunciate. Da noi, in piazza c’è unain“.