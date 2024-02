"Un anno di Luce!": la grande festa al teatro La Pergola di Firenze per il primo anniversario del canale

Di cosa parliamo quando parliamo di Luce!? Parafrasoe il suo celebre "Di cosa parliamo quando parliamo d’amore", perché sta racchiuso in questa domanda il senso profondo di un progetto editoriale nato poco meno di un anno fa per mettere al centro quei temi che raccontano ledel nostro contemporaneo, nel segno dell’. Ovvero: le infinite differenze che abitano dentro ogni essere umano, e che inevitabilmente finiscono per annullare il concetto stesso di diversità, inglobandolo in un. La diversità, del resto, è l’essenza stessa della vita. Non è dunque un accostamento forzato quello di Luce e dell’Amore, nel mitico segno di Carver.è, fra tutte le possibili trasformazioni umane, la più inafferrabile, la più difficile da raccontare e da cristallizzare. Nelle storie di Luce! - nelle pagine di questo speciale potrete ritrovare le più intense raccolte durante i primi mesi di vita del canale digitale luce.news - scoprireteche con il loro esempio stanno contribuendo a cambiare il nostro tempo. Era giusto dare loro spazio e voce e luce, appunto, celebrandoli non a caso il 25 novembre: unaconsacrata alla lotta contro la violenza sulle donne, battaglia lenta e difficile ma di certo impossibile da vincere senza nuove e piene consapevolezze, senza una rivoluzione che sia prima di tutto culturale, e a cui un gruppo editoriale come il nostro non può sottrarsi. Questo progetto non sarebbe mai nato senza il sostegno e la volontà dell’editoree dei suoi figli, senza l’impegno di uno straordinario(scorrendo le pagine troverete i loro interventi) che ha messo a disposizione tempo, intelligenza e cuore, e senza il lavoro quotidiano di un’. A tutti loro va il mio grazie più profondo. E a tutti voi, buona lettura.