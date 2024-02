Un grande viaggio di una piccola bambina: la marionetta Amal fa tappa in Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agenzia ANSA (@agenzia_ansa)

Piccola e grande allo stesso tempo, in viaggio verso la salvezza e per portare la speranza a chi rappresenta. Amal, marionetta gigante, chenella sua stessa condizione, ha fatto tappa anche in Italia. Prima a Napoli, poi nella Capitale. L'enorme marionetta sta percorrendo l'Europa nell'ambito del, il più grande Festival itinerante dedicato ai diritti dei piccoli rifugiati mai realizzato. Al centro del progetto c’è lacreato dalla celebre. In rappresentanza di tutti i bambini sfollati, molti dei quali separati dalle loro famiglie, la Piccola Amal percorrerà oltre 8mila km per incarnare. Si tratta di un viaggio straordinario, una traversata epica che la porterà ad attraversare tutto il continente per trovare sua madre. Ma anche per tornare a scuola e iniziare una nuova vita. Il mondo glielo lascerà fare? Riuscirà a fare? In un momento storico di cambiamenti globali straordinari, "Il Cammino" rappresenta una potente risposta artistica: "un'odissea culturale che trascende i confini, la politica e la lingua per, resi oggi ancora più vulnerabili dalla pandemia" si spiega sul sito "Walk with Amal" . Qui, in una sezione dedicata, vengono raccolteper sostenere i progetti umanitari del progetto, perché nessun bambino debba più essere costretto a fuggire dalla propria casa e a trascorrere una vita di povertà e sofferenza.Il viaggio de La Piccola Amal è iniziato due mesi fa e si concluderà a novembre a Manchester, nel Regno Unito. Ma la sua storia è cominciata con lo spettacolo teatraledi. La produzione, un suiccesso internazionale, è basata sulle storie raccolte dai fondatori di Good Chance,, dopo la creazione del primo Teatro della Speranza nel campo profughi di Calais, nel 2015. Dalle centinaia di minori presenti, separati dalle famiglie, soli, è nata l'idea di creare una 'bambina' marionetta che li rappresentasse tutti. Anche perché quei bambini, molto spesso, non torneranno che da adulti nei loro paesi d'origine, perdendo completamente la possibilità di un'infanzia e un'adolescenza 'normali'. Si stima infatti che. E sebbene circa la metà di questi siano bambini,. Molti giovani sfollati perdono quindi ogni possibilità di ricevere un'istruzione per tutta la vita. Per questo il lungo viaggio della Piccola Amal, celebrazione delle differenze culturali e di una umanità condivisa, può contribuire a cambiare la storia dei rifugiati e dei migranti e a dare forza a una generazione potenzialmente perduta di bambini.