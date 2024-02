Valentina, mamma non biologica, lotta per rivedere le sue figlie: "Non voglio che mi dimentichino"

Unache affronta la battaglia più importante della sua vita. Quella quella per ottenere il diritto di vedere le sue figlie., 52 anni, operatrice in una casa di riposo di Padova, dopo sei anni e mezzo di amore incondizionato nei panni dinel 2018 è stata messa alla porta dalla ex compagna, madre biologica delle gemelline, nate dalla. Da quel momento è cominciato il suo esilio genitoriale. "In due anni e mezzo sono riuscita ae non viene intrapreso alcunché per porvi rimedio. Il Tribunale per i minorenni e la Procura tacciono da oltre un anno. Temo che si stia andando verso l’per incapacità di assicurare effettività a diritti riconosciuti solo sulla carta. E intanto - si sfoga Valentina - il tempo passa e le mie bambine non mi possono vedere né abbracciare". La donna si è rivolta al, che aveva inviato il caso alla. Questa ha effettivamente certificato che la legge italiana riserva ai figli nati dall’amore di due donne una "rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell’orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo", affermando chiaramente che "non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto èdel preminente interesse del minore". Da qui il ricorso alla Corte europea per i diritti umani, per essere riconosciuta come. Il 5 maggio scorso la stessaha richiamato l'Italia, chiedendo giustificazioni in merito alle plurime violazioni. "Mi aspetto che vengano finalmentee che il Governo mi veda come un genitore a prescindere dal mio- dichiara la donna - Purtroppo la strada per veder riconosciuti i diritti civili è ancora molto lunga. Amo,, al di là delle etichette. Credevo nella famiglia e ci credo ancora. Io e la mia compagna dovevamo sposarci per dare concretezza al nostro rapporto ma è andata così. I sogni sfumano ma quando sono nate quelle bambine lae non intendo rinunciarvi". La fecondazione eterologa, ovvero la tecnica di, è concessa dalla legge italiana solo alle. Questo rappresenta l'ostacolo più grande nella battaglia di Valentina per essere riconosciuta come madre. "Essere genitori non può dipendere dall'essere uomo o donna o eterosessuale. Le separazioni ci sono anche nelle coppie eterosessuali. Quanti vivono lontani dai figli? Solo che in quei casi la legge tutela entrambi i genitori - afferma - Per me la regola non può essere la, per adottare le figlie che ho fatto nascere. C'ero anche io lì, durante quel percorso.non avrei avuto questo problema. È giustizia questa? Tutti hanno diritto di poter ambire a un progetto di vita come quello di avere dei figli". E conclude, poi, lasciando trasparire ldi diventare solo un vago ricordo per le bambine: "È come se fossi stata, a favore di mamma Chiara". In attesa di sapere se per Valentina ci sarà un lieto fine, con la decisione della Corte Europea, la sua vicenda fa riflettere sulla mancanza, nel nostro Paese, di una legge che assicuri, prima di tutto, lanel caso della separazione di una coppia omosessuale.