Viktoriia, bloccata in Ucraina per aiutare la mamma malata di cancro: "Siamo in una cantina, salvateci o moriremo"

è inesauribile. Il coraggio delle donne è infinito. Ne è un esempio, che nonostante tutti l’avessero scoraggiata a partire per l’ Ucraina , dove già soffiavano, lei ha fatto le valigie ed è tornata nel suo Paese, per aiutare, ricoverata in ospedale, che aveva bisogno di cure, che aveva bisogno di lei.Per raggiungerla, ha dovuto lasciare marito e figli, partire da Eboli, in provincia di Salerno, dove viveva. Ha presa il primo volo, quando gli aerei ancora viaggiavano, diretta a Kherson, una delle città oggi tra le più bersagliate dagli attacchi russi . Una volta lì, la situazione è precipitata. È scoppiata la guerra che tanto si temeva.e così ho dovuto portare mamma via da lì”, ci racconta al telefono. Ha messo in un borsone, più in fretta possibile, pigiami, vestiti e medicine. Una volta svuotato l’armadietto dell’ospedale, ha preso la sua mamma per mano e. Ma una volta lì hanno iniziato a temere per le loro vite, con il rombo degli aerei militari che sfrecciavano sul loro tetto e le esplosioni che rimbombavano sui vetri di casa. Dalle finestre assistevano acontro i carri armati. Sotto le bombe e in mezzo a quell’inferno, hanno fatto l’unica scelta possibile, insieme a una quindicina di abitanti del palazzo: in mancanza di un bunker sonoe si sonoper cercare rifugio.Lì sotto, freddo e umido sono entrate nelle ossa. Cibo e acqua intanto stanno scarseggiando, e come se non bastasse, giorno dopo giorno è diventata. Sono entrambe da giornidomestico, senza possibilità di uscita. Ogni tanto, quando è possibile, salgono su a casa. “Siamo bloccate a Kherson – ci racconta Viktoriia tra le lacrime - i treni non passano, non ci sono autobus né auto che possono portarci via. Non ci sonoe venir via da soli da questo inferno. Mia mamma è debolissima, avrebbe dovuto rimanere in ospedale. Fa fatica persino a camminare, e come se non bastasse ci è rimasto, dove ci siamo nascoste dopo i bombardamenti. Vedo la mamma peggiorare sotto i miei occhi ed è terribile non poter fare niente., ha bisogno di cure urgentissime, è gravemente ammalata, ha un cancro.. Siamo sole e indifese”. Viktoriia a questo punto lancia un appello: “Fate di tutto per riportarci a casa, dove mio marito e mio figlio mi stanno aspettando, e io non vedo l’ora di riabbracciarli.