Vince 200 milioni alla lotteria, li spende (quasi) tutti per salvare il Pianeta: la storia di "Guy"

Nel 2020 la vincita dei 200 milioni di euro

Guy: "La priorità è salvare il Pianeta"

La nascita della fondazione Anyama

Cosa farà la fondazione per salvare il Pianeta

Qual è stata la combinazione vincente di Guy

Non faranno la felicità, ma sicuramente possono aiutare a salvare il Pianeta . Inun uomo - intervistato in esclusiva da Le Parisien - soprannominato "", dopo aver vintoalla lotteria, ha deciso di usare la maggior parte di quei soldi per creareche promuove la salvaguardia dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici Il fortunato e magnanimo signore vinse il jackpot della lotteria(FDJ) a dicembre del 2020. All'epoca quel jackpot da 200 milioni di euro era il più ricco nella storia di, una lotteria pan-europea nata a Parigi nel 2004 che inizialmente coinvolgeva solo Francia, Spagna e Regno Unito. Nel 2020 l'uomo, che per il quotidiano The Connexion è, dichiarò dopo aver vinto quei 200 milioni di euro di voler donare parte della somma agli ospedali francesi. Ma evidentemente quella forma di beneficenza non era sufficiente per il fortunato vincitore, che decise di non fermarsi e di voler spendere quei soldi per fare qualcosa di più, come creareche si occupa della salvaguardia del pianeta Terra."Dal mio punto di vista, la priorità oggi è", ha dichiarato Guy a Le Parisien. "Dobbiamo agire - ha aggiunto l'uomo -. È un'emergenza assoluta. Se non si fa nulla in questo senso, tutte le altre azioni saranno vane. Non esisteremo più". Nel ricordare quei momenti subito dopo la vittoria, Guy ha dichiarato a Le Parisien di essere rimasto "dubbioso e incredulo". Dopo aver capito che aveva vinto veramente 200 milioni di euro, l'uomo, ha detto, ha deciso di farne buon uso. "Nel momento in cui ho scoperto di essere il fortunato vincitore dell'EuroMillions, ho voluto condividere la mia fortuna", ha dichiarato Guy al quotidiano francese. E quella stessa volontà, Guy la espresse anche nel 2020, subito dopo la vittoria: "Vedere le persone felici intorno a me è la mia più grande ricompensa. Quando i soldi cadono dal cielo,coloro che non sono così fortunati. Altrimenti non ha senso", disse l'uomo, secondo quanto riportato dal quotidiano The Connexion.Perciò Guy ha deciso oggi di donare la maggior parte di quei 200 milioni di euro alla, l'istituto fondato da lui stesso per proteggere il Pianeta. Quel nome, 'Anyama', Guy l'ha preso dalla città in Costa d'Avorio dove trascorse diversi anni della sua infanzia, ha detto a Le Parisien. "Anyama è il risultato di un desiderio irresistibile di fare qualcosa per la natura e gli esseri umani", ha scritto Guy in una lettera aperta sul sito web della fondazione. "Soprattutto - prosegue nella lettera - è l'espressione di una convinzione che voglio condividere con quante più persone possibile:, e costituisce una formidabile leva per trasformare l'indignazione in azioni concrete e utili".È lo stesso sito web della fondazione Anyama a spiegareda parte di Guy per la difesa del Pianeta. Quando era piccolo e viveva in Costa d'Avorio, Guy rimase traumatizzato dopo aver visto alcuni. "Questa processione di camion mi ha profondamente impressionato e mi ha riempito di indignazione", ha dichiarato l'uomo. Ed è per questo motivo che Guy ha deciso di utilizzare quella somma di denaro destinata alla fondazione per prevenire il, proteggere ee rigenerare le biodiversità in Costa d'Avorio.La combinazione vincente di Guy nel 2020 era 6, 9, 13, 24 e 41. Le stelle fortunate 3 e 12, secondo quanto riportato all'epoca da Française des Jeux (FDJ). All'epoca quel jackpot era il più alto mai vinto in Francia. Nell'ottobre 2021 il podio di Guy è stato scavalcato da un altro giocatore francese che ha vinto la somma di