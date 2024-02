Violentarono 36 donne durante la guerra civile in Guatemala, cinque ex paramilitari a processo

Avevano, più di sei a testa, essendo i carnefici soltanto in cinque. Una conta delle vittime terribile, trattate quasi come una sorta di usa e getta, di oggetto del piacere per soddisfare desideri animaleschi di chi fa della violenza una sorta di essenza vitale.è cominciato ieri, 5 gennaio 2022, a Città del Guatemala, dopo numerosi rinvii. Gli imputati, ricorda la Radio Emisoras Unidas, sono ex membri delle Pattuglie paramilitari di autodifesa civile (Pac), che partecipano alle udienze in videoconferenza dal carcere di Mariscal Zavala, dove sono detenuti. I fatti di cui sono accusati, aggiunge l'emittente, risalirebbero aglie sarebbero avvenuti nel comune di Rabinal, a nord della capitale guatemalteca,che dilaniava il Paese fin dal 1960 e che si concluse con gli accordi di pace firmati il 29 dicembre 1996 dopo una lunga trattativa durata 4 anni. Nel conflitto si contrapponevano da un lato il governo del Guatemala e dall'altro diversi gruppi di ribelli, sostenuti proprio dalle popolazioni Maya e ladina, la classe povera di contadini.e per violazione dei diritti umani verso i civili. Tra le accuse rientra infatti anche quella ai paramilitari per violenza sessuale sulle indigene.L'iter giudiziario è cominciato una decina di anni fa, ha detto ai giornalisti l'avvocato difensore Lucía Xiloj, quandosubiti all'epoca. A queste prime coraggiose, con il passare degli anni,. Durante il dibattito, ha aggiunto la legale, verranno presentate virtualmente le testimonianze di alcune di queste vittime, che hanno testimoniato in anticipo rispetto all'inizio del processo, mentre, nonostante il fatto che si ritroveranno davanti ai loro stupratori, faccia a faccia. Questo dimostra ancora di più l'importanza della loro denuncia, del non volerla far 'passare liscia' a coloro che fecero loro del male. Perché nonostante siano passati circa 40 anni si tratta di ferite che non si rimargineranno mai. L'avvocato Xiloj ha sottolineato che in molti casi si è trattato di" da ex paramilitari e soldati. Insomma sole, indifese, straziate dal dolore per la perdita dei compagni e costrette anche a subire violenza. La Premio Nobel per la Pace guatemalteca 1992,, ha affermato che questo caso è una sfida per lo Stato perché "non ha adempiuto al suo obbligo di difendere queste sorelle che sono state violentate, torturate, umiliate e sottoposte letteralmente a schiavitù sessuale per tanti anni del conflitto armato".