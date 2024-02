Vittima delle violenze del marito dice basta: "Non mi nascondo più"

La storia di una donna che ha sentito la protezione dello Stato come un'ingiustizia e ha deciso di ribellarsi ad un sistema che non sempre riesce a tutelare veramente la vittima, che spesso ignora i campanelli di allarme.

Così si è staccata da quell'abbraccio "troppo caloroso", che non le permetteva di vivere come avrebbe voluto.

La testimonianza: "Io vittima, non voglio più scappare"

Dalla fuga alla nuova vita

Nel sistema di protezione

Il ritorno alla "normalità"

Questa è la storia di una donna vittima di maltrattamenti, che ad un certo punto della sua vita ha deciso di denunciare il marito. Ha deciso di scappare da quelle mura domestiche che le erano nemiche e di affidarsi alle cure dello Stato. Una storia come tante, purtroppo, perché i casi disono tanti, troppi. Ma questa è anche una"Non voglio più nascondermi, non voglio più scappare, non voglio più vergognarmi". Chi parla è una donna, di Lucca, vittima di violenza, che dopo mesi trascorsi in una località segreta, nascosta, lontano dai suoi affetti più cari, ha detto basta ed è tornata alla sua vita. La sua storia l'ha raccontata a La Nazione a luglio: un matrimonio di vessazioni, minacce e percosse, poi la fuga, la condanna del marito e il cambio vita. In quell’occasione, piena di rabbia, accennò alla sua volontà di rinunciare al sistema di protezione che il suo caso richiede: "e a dover rinunciare a tutto - disse a luglio - Ho deciso di raccontare la mia storia dopo l’ennesimo femminicidio. Mi sono detta: perché aspettare sempre che avvenga la tragedia prima di agire?".Suo marito è stato condannato, in primo grado e in abbreviato, a maggio scorso a 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti, più 1 anno e 4 mesi per detenzione illegale di armi (la pistola non è stata mai trovata). Ora è agli arresti domiciliari, può uscire solo per andare al lavoro. "Mi controllava, gestiva i miei soldi e mi dava la colpa per ogni cosa - racconta la donna - Poi sono iniziate le violenze fisiche. Una volta mi portò di notte in mezzo ai campi per picchiarmi. Ho temuto il peggio. Un’altra mi buttò l’alcol addosso minacciandomi di darmi fuoco e poi un giorno mi puntò una pistola". Dalle successive indagini dei carabinieri sono poi emersi almenoarchiviati, come spesso accade, come “incidenti” domestici. "Per anni non ho avuto la forza di denunciare - continua – mi sentivo in gabbia, non vedevo via d’uscita. Sono scappata nel 2013 la prima volta, poi sono tornata da lui. Ho imparato ad evitare le botte, a non fare nulla che potesse infastidirlo. Poi a dicembre non ce l’ho fatta più". "La notte del 31 dicembre l’ho trascorsa in un campo, come altre volte. Poi ho raccolto lo stretto necessario, sono scappata e mi sono rivolta al centro antiviolenza Luna . Da quel momento è iniziata la mia seconda vita".In questi mesi, però, non sempre si è sentita al sicuro, alla luce di quella pericolosità che lei, come il suo avvocato Deborah Pistoresi, sostengono. "Pubblica sui social foto di luoghi solitamente frequentati da me e i miei figli, foto di me con testi di canzoni - racconta - Ha detto che avrebbe fatto di tutto per trovarmi e un giorno è stato per ore fermo in auto, vicino a dove lavoravo". Il 5 giugno i carabinieri lo hanno intercettato in uno spiazzo nei pressi della sede di lavoro della moglie. Aveva la spesa con sé, ma questo non lo giustificava vista l’ordinanza del gup, motivo per cui sarebbe stato ammonito. Un mese dopo ha chiesto un’attenuazione della misura cautelare: dagli arresti domiciliari all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria, ma il gup gliel’ha negata.In questi mesi nella donna è cresciuta la rabbia e la voglia di tornare. Da un mese è di nuovo a Lucca, vicina ai figli, e ripone fiducia nello Stato. Che vuol dire ancheun sistema che in vari casi ha dimostrato di non essere all’altezza delle aspettative. Il suo obiettivo è appunto quello di accendere i riflettori sulle contraddizioni e per farlo ha deciso di uscire allo scoperto. "Voglio informare la rete antiviolenza che si è occupata di me, della mia decisione di far rientro nella mia abitazione. Devoe credere che lo stesso organo che ha giudicato mio marito colpevole, potrà garantirmi sicurezza e tranquillità che ognuno merita". Sono le parole con cui ha informato il Quirinale prima, le istituzioni lucchesi poi: prefettura, tribunale, procura, questura, carabinieri, provincia, Comune e ASl. Ora tutti sanno.