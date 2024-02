"Vogliamo viaggiare sicure": la petizione per destinare le carrozze in testa al treno soltanto alle donne

Dopo le violenze subite da due ragazze su un treno della linea Milano-Varese e nella stazione di Vedano Olona, su Change.org viene lanciata la petizione per. "Abbiamo il diritto di usare i mezzi pubblici a qualsiasi ora del giorno senza paura", scrivono più di mille donne che hanno firmato la petizione dopo i due casi di violenza avvenuti sulla linea Milano e Varese a due passeggere pendolari. In un caso, la violenza è stata solo tentata perché la ragazza è riuscita a scappare. Nell'altro, purtroppo, è stata consumata. Al momento della violenza, entrambe le vittime si trovavano dopo le 22 in dei vagoni deserti e non vigilati."Con questa petizione chiediamo a Trenord di dedicare, su tutte le sue linee,. In questo modo, a qualsiasi ora, si potrà viaggiare sicure". Un'iniziativa, diretta alla società di trasporto pubblico ferroviario lombardo, già presa come indove il problema è fortemente sentito. Sotto la petizione tanti i commenti di supporto o testimonianze che dimostrano l'urgenza del problema. "Ho viaggiato per il mondo e ho visto queste carrozze. Putroppo servono perché. Non possiamo viaggiare da sole col terrore", scrive Paola. "Una soluzione che ho visto in Giappone per eliminare i "Chikan", gli strusciatori che molestano all'interno dei treni affollati", riporta Jim. Ma c'è anche chi ritiene che bisognerebbe fermare chi commette il reato e non "segregare" le vittime in luoghi specifici.